Niega Meade guerra sucia contra AMLO

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, negó que exista un guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Guerra sucia, puntualizó, es cuando hay datos anónimos y falsos.

Andrés Manuel López Obrador advirtió, en Guadalupe Victoria, Durango, que viene una guerra sucia en su contra a través de la radio y televisión.

"A ver, aquí la guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre. Cuando uno aporta datos que desacreditan un dicho, lo único que queda, en realidad, es que se mintió", manifestó Meade Kuribreña.

