Niega López Obrador dar línea para licencia de Manuel Velasco

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó que les diera línea a los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para dar licencia al senador Manuel Velasco y que retomara sus actividades de gobernador de Chiapas.

Aun con la unión de diputados del Verde a Morena, dijo, "la cuarta transformación va".

"Dije con mucha claridad que el Ejecutivo no va a ser el poder de los poderes y la línea es que no hay línea, que somos respetuosos de la expresión y equilibrio de poderes, que nosotros no vamos a influir en lo que corresponde en el Legislativo o el Poder Judicial", expresó.

Al ser cuestionado sobre si la cuarta transformación está en duda porque se suman diputados federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Morena para hacer mayoría, el político de Tabasco respondió que: "son libres de manifestarse, pero la cuarta transformación de todas maneras va".

Aclaró que las aprobaciones del Senado y la Cámara de Diputados, son decisiones que se toman en el Poder Legislativo.

También explicó que el decir corazoncitos a reporteros que lo cubren no tuvo la intención de un lenguaje sexista, sino que lo dijo con "cariño".

"Tengo una visión distinta, no tiene esa intención (sexista). Son ustedes mis corazones, mis corazoncitos, yo les estimo mucho, les quiero, yo llevo a la práctica el principio filosófico del amor al prójimo, amor y paz", expresó.

En conferencia de prensa para anunciar proyectos estratégicos y nuevos nombramientos de su próximo gobierno, el presidente electo adelantó que seguirá tratado con cariño a la prensa, porque -señaló- "no es autoritario".

"Cómo les voy a tratar, pues así con cariño, no soy autoritario, soy feliz, gracias a la vida que nos ha dado tanto, entonces, por eso está expresión y siempre les voy a tratar con respeto y con mucho cariño", indicó.

JB