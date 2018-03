Ni un peso fue desviado durante mi gestión en Sedesol: Meade

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que en ninguno de los casos de irregularidades detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social lo involucra cuando estaba al frente de la dependencia.

Indicó que no hay observaciones pendientes por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni un peso desviado durante su gestión de esa dependencia; "ni por acción ni por omisión, en ningún caso ni cargo".

En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS Noticias, indicó que la ASF fue clara en las observaciones que realizó sobre el pago de pensiones a adultos mayores sin CURP, los depósitos a pensionados fallecidos y duplicidades en el padrón de beneficiarios, pero todas fueron atendidas y solucionadas en su momento.

"En mi gestión ni por acción ni por omisión ni en ningún caso ni cargo hubo irregularidades"

El aspirante presidencial comentó que se depositó dinero para pagarle a adultos mayores que habían fallecido, "tenemos pruebas de vida dos veces al año y entre una y otra, la persona pudo haber fallecido. Cuando se envía el recurso y el adulto mayor falleció, éste se recupera".

Meade Kuribreña recordó que los promotores de Sedesol salen constantemente a promocionar los programas, y pudo ocurrir que se dieran de alta varias veces a un adulto mayor, pero "por eso permanentemente se depura el padrón y se recupera el dinero, esas son las tres observaciones de la gestión, que fueron atendidas".

"No hay observación pendiente ni un peso desviado. A mí lo que me toca es atender las observaciones, actuar en los procesos de investigación, cada año la Auditoría observaba y se le daba seguimiento; en el caso de las mías son 100 por ciento auditables. En mi gestión ni por acción ni por omisión ni en ningún caso ni cargo hubo irregularidades", apuntó.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, mencionó que los candidatos que no están dispuestos a debatir y contrastar ideas deberán asumir los costos ya que el electorado quiere escuchar con claridad cuáles son las alternativas para tomar una decisión.

"Una gente que no quiere debatir también asume costos, porque el electorado cuando va a escoger una opción de gobierno, quiere escuchar con claridad cuáles son las alternativas; cada decisión de no dar la cara de no estar dispuesto contrastar ideas implica al electorado un elemento que genera desconfianza", comentó.

El aspirante presidencial reconoció al Ejecutivo federal de mantenerse al margen del proceso electoral; "el Presidente ha sido absolutamente escrupuloso de la ley, me sumo al reconocimiento de que en este proceso se mantenga absolutamente respetuoso de la ley".

OA