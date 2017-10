Ni Bono ni los futbolistas han donado para la reconstrucción

Hasta ayer, la cuenta Reconstrucción CDMX acumulaba 24 millones de pesos en donativos hechos por ciudadanos y funcionarios públicos. Sin embargo, personajes del deporte y espectáculo, entre otros, que dijeron solidarizarse con los damnificados de los sismos de septiembre, no han depositado a la cuenta lo que eventualmente donaría.

“Chin, chin, de veras que Bono no apoquinó para esto”, aclaró el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador, quien aseguró que a la mencionada cuenta, abierta a raíz del sismo del 19 de septiembre, no han llegado donativos de personalidades del deporte ni del espectáculo como Bono, vocalista de la banda irlandesa U2.

Precisó que derivado del Fondo de Atención a Desastres de la Ciudad de México (Fonaden), se creó “una subcuenta para que recibiera donativos de ciudadanos, de los trabajadores. Lo repetimos por enésima vez, Bono no ha donado a esta cuenta, Jesús Corona no ha donado a esta cuenta, los futbolistas no donan a esta cuenta, básicamente somos los secretarios, algunos ciudadanos”.

Destinan mil 616 MDP

Para los trabajos de reconstrucción, el Gobierno de la Ciudad tiene comprometidos hasta el momento mil 616 millones de pesos, de los cuales 256 millones serán destinados para cubrir los 10 días de gratuidad que ofreció el transporte público.

Édgar Amador precisó que dichos recursos corresponden al Fonaden, desde donde también se han destinado 800 millones de pesos para créditos hipotecarios; 260 millones, a demoliciones y retiro de escombros; 100 millones, para apoyo de renta; 100 millones, a acciones de mejoramiento de vivienda, y 10 millones, para la contratación de ingenieros constructivistas, entre otros.

EN LA RED

Recursos del Fonaden

En la página plataforma.cdmx.gob.mx se pueden conocer los recursos del Fonaden que se han destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación, visitó Tianguismanalco, Puebla, para evaluar avances en la reconstrucción. NOTIMEX/C. Pacheco

Garantizan apoyo a comunidades afectadas por sismos

La coordinación de los tres niveles de Gobierno ha permitido otorgar el apoyo a las comunidades afectadas por los sismos de septiembre y ninguna quedará en el olvido o sin el respaldo de las autoridades, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Luego de recorrer el municipio de Tianguismanalco, Puebla, para evaluar avances de reconstrucción, indico que a partir de la próxima semana se entregarán las tarjetas de apoyo económico a los damnificados en esta Entidad. Osorio Chong explicó que luego de una revisión y censo en 122 municipios del Estado, se corroboró que 106 resultaron afectados y detalló que de las cerca de mil personas que estuvieron en los albergues instalados en el estado aún permanecen unas 160.