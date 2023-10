El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con una delegación del Gobierno de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, así como el tráfico de drogas, en especial el fentanilo.

A este encuentro también se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Va a haber un encuentro también entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México en estos días, para tratar temas como la migración, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo.

“Y hay una colaboración estrecha con el Gobierno de Estados Unidos, en todos los temas, es buena la relación”, dijo el Presidente en conferencia de prensa.

López Obrador acusó que debido a que hay un proceso electoral en Estados Unidos, políticos del Partido Republicano utilizan estos temas como propaganda, por lo que los calificó de “políticos falsarios”.

“Como hay elecciones en Estados Unidos estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro; quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el tema del fentanilo para acusar a México los republicanos.

“Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben muy bien que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios, no lo han resuelto, el grave problema del consumo del fentanilo, porque el que pierden la vida 100 mil jóvenes cada año”, declaró.

Apuestan por más inversión

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aún cuando se ha fortalecido “como nunca” las relaciones económicas y comerciales entre México y Estados Unidos es indispensable continuar planeando la colocación de nuevas inversiones y la creación de empleos en ambas naciones.

En su cuenta de X, antes Twitter, el jefe del Ejecutivo federal difundió un par de fotografías del encuentro que sostuvo ayer en Palacio Nacional con Amos J. Hochstein, coordinador presidencial especial para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética del Gobierno de Estados Unidos.

“Larga e interesante conversación sostuvimos con Amos J. Hochstein, coordinador presidencial especial para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética del Gobierno de Estados Unidos.

El Universal

Aumentan las muertes por sobredosis

Se calcula que el año pasado ocurrieron alrededor de 109 mil 680 muertes por sobredosis en Estados Unidos, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Unas 75 mil de ellas estuvieron vinculadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos.

Los fiscales estadounidenses afirman que buena parte de la producción se lleva a cabo dentro y en las inmediaciones de Culiacán, en donde el cártel de Sinaloa prácticamente ejerce control absoluto.

Telón de fondo

Frenan fondos por falta de combate

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hace algunos días frenar poco más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en respuesta a lo que el Partido Republicano considera “falta de voluntad” del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

“Hoy, la Cámara aprobó mi enmienda a H.R. 4665 que corta la ayuda económica a México debido al fracaso del país para detener la producción y el tráfico de fentanilo”, posteó en Facebook el representante republicano Alex Mooney.

“Esta enmienda es en respuesta a la declaración patentemente falsa hecha por el Presidente López Obrador” de que en México no se produce ni se consume fentanilo, agregó.

“México no debe ser recompensado con financiamiento de apoyo económico cuando se niegan a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses”, agregó Mooney.

La enmienda de Mooney, anexada a la Ley de Gastos del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2024, aún debe ser consensuada por el Senado, lo que se antoja complicado, dado que los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara Alta, se oponen, al considerar que afecta proyectos clave para Estados Unidos.

Diferencias entre fentanilo médico y el producido de forma ilícita

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Sin embargo, existen dos tipos: el de uso médico o farmacéutico y el que se fabrica ilícitamente. Si bien ambos son considerados opioides sintéticos, el primer tipo es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de alguna operación. E incluso se receta a pacientes que sufren algún tipo de cáncer.

En tanto que el fentanilo fabricado ilícitamente se distribuye en mercados de drogas ilegales, debido a su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas sean más baratas, potentes y adictivas.

Cuando está en polvo, tiene la apariencia de otras drogas y, con frecuencia, se mezcla con otras sustancias como la heroína, cocaína y metanfetaminas.

Los CDC también detallan que, en su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente también se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o golosinas pequeñas.

Más de 150 personas mueren al día por sobredosis de opioides sintéticos, como el fentanilo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que el fentanilo y otros opioides sintéticos son de las drogas más frecuentemente involucradas en muertes por sobredosis.

“Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo”, se lee en su informe Datos sobre el Fentanilo, disponible para consulta en internet.

Es imposible saber a simple vista si las drogas han sido mezcladas con fentanilo. La única forma de determinar si contienen esta sustancia es mediante un análisis con tiras de prueba específicas para esta sustancia.

El Universal

El fentanilo es una de las principales amenazas para Estados Unidos. EL INFORMADOR/ Archivo

Expertos cuestionan “deslinde” de los “Chapitos” sobre producción de fentanilo

Pancartas aparentemente firmadas por una facción del Cártel de Sinaloa aparecieron ayer en Sinaloa, en las que el grupo promete dejar de lado la venta y producción de fentanilo, un opioide sintético. Pero los expertos no tardaron en poner en tela de juicio las afirmaciones y aseguraron que el fentanilo -el cual ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos- sigue siendo una de las drogas más rentables del cártel.

Elementos de la fiscalía de Sinaloa confirmaron la presencia de las pancartas en puentes y cerca de algunas carreteras, pero no pudieron determinar su autenticidad ni quién las colgó.

Las pancartas, con estampado profesional, supuestamente iban firmadas por los hijos del encarcelado capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, y en ellas se asegura que han prohibido la venta o producción de fentanilo en Sinaloa. Los hijos son conocidos como “Los Chapitos”, en referencia a su padre.

Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, dijo que existe evidencia concreta de que el Cártel de Sinaloa “es el mayor productor de fentanilo en México” y que no ha habido indicios de que se esté distanciando del narcótico.

“Pienso que ‘los Chapitos’ comenzaron a sentir la presión cuando se aumentó la recompensa por su captura. Creo que intentan crear una enorme cortina de humo para quitarse la presión”, manifestó Vigil. “Es casi como una gran campaña para convencer a Estados Unidos de que ellos no están involucrados. No es más que pura propaganda”.

Ovidio Guzmán López, uno de los Chapitos, fue extraditado el mes pasado por México a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Guzmán López, alias “El Ratón”, en enero pasado en Culiacán, capital de Sinaloa.

En mayo, ‘los Chapitos’ aseguraron en una carta que no estaban involucrados en el tráfico de fentanilo y que sólo eran chivos expiatorios.

Pero Vigil sostiene que es falso que el cártel haya dejado de producir fentanilo, porque “es lo que les deja más dinero”. También aseguró que el resto del Cártel de Sinaloa “nunca estaría de acuerdo” con cualquier cosa que ponga fin a la lucrativa producción.

“La estrategia del Cártel de Sinaloa es distanciarse de las drogas a base de plantas”, como la cocaína, marihuana y heroína, señaló Vigil. Dejar de lado el fentanilo -lo que fortalecería al Cártel Nueva Generación- le daría al CNG “las llaves para prácticamente opacarlos en términos de dinero”.

Fiscales federales de Estados Unidos desprecintaron en abril las actas de acusación en contra de Ovidio Guzmán y sus hermanos. Detallaron cómo después de la extradición y eventual condena de su padre en Estados Unidos, los hermanos enfocaron la organización delictiva cada vez más en drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo.

El acta, desprecintada en Manhattan, señalaba que su objetivo era producir enormes cantidades de fentanilo y venderlo al menor precio. El fentanilo es tan barato de producir que le deja al cártel enormes ganancias incluso vendiéndola al por mayor a 50 centavos de dólar por píldora, señalaron los fiscales.

“Los Chapitos” se dieron a conocer por actos de violencia extrema que parecían rebasar cualquier noción de moderación que mostraron las generaciones anteriores de capos.

AP

