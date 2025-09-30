Nancy Huerta Ramírez, "La Karo", integrante del grupo criminal de "Los Zetas", fue sentenciada a 29 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas suficientes para que Huerta Ramírez recibiera dicha condena y además se le impusiera una multa de 132 mil 322 pesos.

Según los antecedentes del caso, en 2014, agentes federales detuvieron a Nancy Huerta Ramírez, "La Karo", en un inmueble de la colonia Granjas de San Isidro, en la ciudad de Puebla, quien fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit.

La FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Huerta Ramírez por su responsabilidad en los delitos de secuestro, además de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

AO

