El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público encargado de garantizar el bienestar de las personas de la tercera edad a través de la integración social, beneficios especiales y descuentos exclusivos para este sector de la población.

Como parte de una iniciativa que pretende brindar las herramientas necesarias para que los adultos mayores eleven su calidad de vida, el instituto mexicano pone a disposición de cualquier persona mayor de 60 años la llamada Tarjeta Inapam.

Dicha credencial les otorga el beneficio de solicitar descuentos y rebajas en múltiples establecimientos como tiendas de ropa, supermercados, aerolíneas, farmacias, consultorios médicos, despachos jurídicos, restaurantes, medios de transporte y muchos sitios más que ayuden a mejorar su nivel de vida.

Es bajo este contexto que el Inapam anunció que la popular marca de calzado Flexi ahora es parte del Directorio de Beneficios 2025 y ofrecerá atractivos descuentos para todos los que presenten su tarjeta al momento de su compra.

Según el catálogo de descuentos del Inapam, Zapaterías Flexi otorga a las personas mayores de 60 años un 10% de descuento en la compra de calzado en las sucursales participantes .

El descuento no es acumulable con otras promociones vigentes, es de uso exclusivo para el titular de la Tarjeta Inapam y estará activo hasta el 31 de diciembre en diversas tiendas del país.

Puedes consultar más sobre los establecimientos participantes en el Directorio de Beneficios 2025 con Credencial Inapam, disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

