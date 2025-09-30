Sheinbaum responde a las críticas en contra del programa de Chocolate para el Bienestar

En su conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las críticas que se han emitido en contra del programa de Chocolate para el Bienestar desde que fue anunciado el pasado mes de julio.

La Jefa del Ejecutivo ha insistido en múltiples ocasiones en que los refrescos y las bebidas azucaradas hacen mucho daño a la salud de las personas mexicanas, sin embargo, defendió que el azúcar que contiene el chocolate del Bienestar no se trata de un "consumo excesivo".

"Lo que sí es que no trae todos los aditamentos y demás si tiene 50% de cacao, todos los ingredientes adicionales que hacen mucho daño a la salud también; sino que es 50% de cacao".

Sheinbaum Pardo reiteró que "México tiene un problema muy grave de diabetes e hipertensión, sumamente grave, de obesidad infantil".

"El programa de Chocolate para el Bienestar, yo los invito a todos, a los medios alternativos, a los medios comerciales que hagan un reportaje. Váyanse a Tabasco a ver lo que están viviendo los pequeños productores de cacao que participan en el programa.

"Sencillamente hoy reciben mucho más recursos por la venta de cacao que lo recibían antes. Y tampoco crean que es la gran producción, pues no se está sustituyendo el chocolate comercial que se vende, ni mucho menos, se vende en las tiendas del Bienestar" , comentó.

También resaltó el Café de Bienestar porque "le cambia la vida" a los productores: "Es un café, aunque sea soluble, que no tiene todos los ingredientes dañinos".

MB