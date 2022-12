Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", el fundador del extinto Cártel de Guadalajara, ahora es también una personalidad en las redes sociales, luego de que el capo abriera el pasado mes de noviembre su cuenta en Twitter, con el usuario: @MFGoficial1.

Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", cuenta con 193 seguidores y 48 siguiendo, en su mayoría periodistas, medios de comunicación y políticos como el gobernador de Jalisco y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mes pasado "El Jefe de Jefes", recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, reconoció ante autoridades que abrió la cuenta, mediante sus abogados y familiares, quienes la manejan, ya que al interior del centro de reclusión el capo no puede contar con teléfono celular ni con ningún aparato de comunicación.

La cuenta de Twitter luce una foto de perfil de cuando Félix Gallardo era joven y se encontraba en su etapa de mayor apogeo.

El pasado 5 de diciembre, publicó en la red social una narración de 3 partes para la opinión pública en la que asegura que "el caso Miguel Félix Gallardo, fue creado como un show mediático para que el gobierno de los años 80 tuviera credibilidad ante los Estados Unidos de Norteamérica, así como para que los connacionales creyeran en dicho gobierno y sus autoridades".

"Aquí encontrarán una breve narración de cómo fui detenido y fabricado a base de mentiras de las dos acusaciones que me imputan falsamente…".

¿Qué dicen las autoridades?

El director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, afirmó que el uso de las redes sociales por parte de "El Jefe de Jefes" es un derecho humano, que no se puede coartar, y solo que al interior del penal no puede tener manejo de ninguna cuenta porque no tiene acceso a Internet, pero mediante su familia y abogados afuera, sí.

"Es un derecho humano fundamental de comunicación y esta autoridad es respetuosa de los derechos de las personas privadas de su libertad, pero es una acción por medio de su familia o abogados, al interior no tiene telefonía celular ni internet, y creo así está sucediendo".

Y añadió: "Tiene derecho a la comunicación, no se puede coartar, pero no tiene derecho al manejo de Internet al interior del centro penitenciario, ni al uso de telefonía celular por el riesgo de las extorsiones y del mal uso".

El exlíder del Cártel de Guadalajara casi ya no tiene actividad, a lo más que llega es a caminar en el área donde se encuentra, según Pérez Juárez.

De acuerdo con autoridades federales consultadas, la incursión de Félix Gallardo en redes sociales podría tratarse de una estrategia de sus abogados para buscar acelerar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, detenida desde septiembre por el tema del brazalete electrónico.

OA