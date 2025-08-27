Después de que Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se vanaglorió de que el hombre de quien alguna vez se hizo una serie “morirá en prisión”.

Durante una reunión del presidente Donald Trump con su gabinete, Bondi dijo que “ayer ocurrió una gran victoria: ‘El Mayo’ se declaró culpable y él, junto con ‘El Chapo’ Guzmán, fue cofundador del Cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de Narcos en Netflix. Bueno, ahora sabemos el final: morirá en una prisión estadounidense”.

Bondi calificó tanto a “El Chapo”, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado y a “El Mayo”, como “algunos de los peores narcotraficantes del mundo”.

Subrayó que ahora, Zambada “cumplirá cadena perpetua. Y eso es muy importante, porque esos tipos y otros en todo el país, en todo el mundo, han traído a nuestro país drogas: cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina que están matando a nuestros chicos”.

Ahora, tras la declaración de culpabilidad, Bondi dijo que “es una victoria histórica para el Departamento de Justicia (...) El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde pertenece”.

La declaración de culpabilidad de Zambada marca un episodio sin precedentes, pues durante más de cinco décadas logró evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses, convirtiéndose en el narcotraficante más longevo en activo. Analistas en seguridad destacan que su decisión de entregarse y aceptar los cargos refleja no solo el debilitamiento del liderazgo tradicional del Cártel de Sinaloa, sino también la presión ejercida por la administración Trump en su política antidrogas.

Además, abre interrogantes sobre quién ocupará el vacío de poder dentro de la organización criminal, en la que hoy figuran las facciones de los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, y los hijos de “El Mayo”, llamados popularmente como “La Mayiza”.

Deben investigarse los dichos

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que “se tienen que abrir las investigaciones” respecto a las declaraciones de El Mayo Zambada, quien afirmó haber sobornado a funcionarios, militares, entre otros.

En conferencia de prensa en Michoacán, afirmó que sin importar de quién se trate, si se presume un delito se debe investigar, aunque también arremetió contra los gobiernos panistas.

“Dicen ‘agarramos a tres capos: el Chapo, el Mayo y Genaro García Luna'. Los tres en la misma categoría. Genaro García Luna, que no se nos olvide, secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, para que veamos las complicidades entre el crimen organizado y el gobierno, por aquello de las hipocresías con las que salen los panistas”, señaló.

Sostuvo que deben continuar la colaboración en materia de seguridad, en coordinación, pero nunca subordinación.

“La idea es que vayamos avanzando en acabar con la violencia y los grupos delictivos a través de los mecanismos y la estrategia que hoy nos está dando resultados, que es atender las causas que generan la violencia, pero también tener un modelo de justicia sin impunidad”, expuso.

Ciudad de México está gobernada por cárteles, afirma asesor de Trump

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que “¡Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales! ¿Cómo puedes buscar la felicidad en ellas?”.

Agregó que “las calles de las ciudades gobernadas por los demócratas son más violentas que Bagdad, más violentas que comunidades de Etiopía y lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta”.

No es la primera vez que el gobierno de Trump denuncia la violencia en México. El pasado 11 de agosto, el presidente calificó a la capital mexicana como “uno de los peores lugares del mundo” para vivir.

En su alerta de viajes actualizada para México, el Departamento de Estado coloca a la Ciudad de México como una de 30 entidades del país en las que advierte del riesgo de violencia terrorista; solo dos estados, Campeche y Yucatán, se encuentran en el nivel más bajo de alerta, que significa que no se deben tomar mayores precauciones.

