Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad del ex gobernador de Tabasco y actual senador, Adán Augusto López.

García Harfuch también informó que en Sinaloa se redujo el delito de homicidio en 20 por ciento.

Destacó que, en Tabasco, resultado del reforzamiento a la seguridad, se logró la captura de objetivos prioritarios de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás “N”; Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”; y Adrián “N”.

“Se ha registrado una disminución del 48% en homicidios, con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado cuatro operativos coordinados en diferentes municipios en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises ‘N’, alias ‘Pinto’, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco”, dijo el titular de la SSPC.

Refirió que “El Pinto” cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible.

Sobre Sinaloa, García Harfuch indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia, y con el trabajo coordinado entre el gabinete de Seguridad se registra una reducción del delito de homicidio en un 20% en julio, respecto al mes anterior.

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permanece prófugo de la justicia y sobre su cabeza pesa una orden de captura internacional con miras a ser extraditado a México en caso de encontrarse en otro país.

Con información de El Universal

Chocan Morena y PAN en la Cámara por comparecencia de autoridades

La diputada panista María Elena Pérez-Jaén anunció que presentará una solicitud para que el general Audomaro Martínez Zapata, ex director del Centro Nacional de Inteligencia, comparezca ante las comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

La finalidad es que explique por qué no ejerció acciones en contra del grupo criminal denominado “La Barredora” en Tabasco, durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia.

