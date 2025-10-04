Una serie de bloqueos, por parte del crimen organizado, afectó a varios municipios de Zacatecas. Este es el parte oficial de la jornada violenta:

El crimen organizado nuevamente generó caos y temor en Zacatecas con bloqueos carreteros en 11 municipios al incendiar diferentes tramos viales, en cuyos hechos violentos se quemaron 37 vehículos, entre ellos, cuatro autobuses de pasajeros, lo que obligó a un fuerte dispositivo de seguridad en todas las carreteras federales.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las dos de la madrugada del viernes, inicialmente se hablaban de enfrentamientos, pero, después comenzaron a recibirse los reportes de bloqueos carreteros de manera simultánea, principalmente con la quema de camiones de carga pesada.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional algunos de los puntos afectados por la quema de vehículos fueron en los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Río Grande, Concepción del Oro, Jerez, Cuauhtémoc, Calera, Villanueva, entre otros de la zona centro-norte.

Debido a que las carreteras más afectadas fueron la que conecta con San Luis Potosí y Durango, donde se quemaron los vehículos más pesados, diversas corridas de transporte público en las centrales camioneras fueron canceladas por varias horas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal dijo que, ante estos hechos generados por el crimen organizado, Zacatecas solicitó al Gobierno federal movilizar al Ejército y a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en las carreteras federales.

El funcionario mencionó que este tipo de bloqueos no se registraban desde hace un año y medio, y consideró que responden a una reacción de los grupos criminales por los operativos recientes de las fuerzas armadas.

Al respecto, el fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que sí tuvieron el reporte de una persona sin vida en Rancho Grande, municipio de Fresnillo, en la zona de los bloqueos, quien ya fue identificada y es originaria de Guadalajara, Jalisco. Se trata del chofer de un vehículo, pero, aclaró que no se encontraron signos de violencia ni tampoco murió en la quema de vehículos, por ello, se realiza la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

También mencionó que se registraron momentos de crisis entre los pasajeros de los autobuses que fueron quemados, quienes se asustaron cuando fueron bajados de los camiones.

El fiscal no descartó que estos hechos estén relacionados con el enfrentamiento que un día antes se registró entre las fuerzas del orden y un grupo armado en el municipio de Tabasco, ya que el civil armado que fue abatido era originario del estado de Durango, aunque, en los informes de inteligencia que se tienen es que la presencia del grupo delictivo que opera en aquella zona se liga al Cártel Nueva Generación.

Nuevamente reconoció que el municipio de Tabasco es una nueva zona de atención que amerita una presencia de operativos necesarios y precisó que aparte del abatido y aseguramiento de un vehículo, se logró la detención de tres personas: una originaria de Guatemala, uno más de Nayarit y otro de Zacatecas.

