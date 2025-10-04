El grupo crininal que opera en Tabasco, conocido como "La Barredora", ha sido golpeado fuertemente por las autoridaes. Hasta ahora, nueve de sus líderes han sido capturados, lo que mantiene arrinconado al actual líder de esta organización.

Las fuerzas federales le pisan los talones al actual líder de "La Barredora", Daniel Hernández Montejo, alias "Prada" o "El H", con la detención de su brazo armado, Guadalupe Luna Hernández, alias "El Coyote o Lucha".

El gabinete de seguridad informó que elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Tabasco ubicaron el miércoles a Luna Hernández cuando se trasladaba en un vehículo con reporte de robo en el fraccionamiento Villa del Cielo de Villahermosa, donde le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada tras marcarle el alto.

El gabinete de seguridad informó que el presunto líder delincuencial transportaba en el vehículo un arma larga, un tubo lanzagranadas, 30 cartuchos, un cargador, además de 3.9 kilos de marihuana y metanfetamina.

En la estructura criminal de "La Barredora", Guadalupe Luna Hernández es considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital tabasqueña y brazo armado del líder del grupo criminal asentado en Tabasco, Daniel Hernández Montejo, quien mantiene una pugna territorial con el Cártel Nueva Generación (CNG), por el control de la venta de drogas, venta de huachicol, secuestro y extorsión.

Al momento suman nueve cabecillas de "La Barredora" detenidos de primer, segundo y tercer nivel de mando, entre las que destacan el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "Comandante H" o "Abuelo", y Ulises Pinto Madera, "El Mamado", hoy flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los nueve cabecillas detenidos al momento son el fundador de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, "Comandante H", exjefe policiaco del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Ulises Pinto Madera, "El Mamado", segundo al mando de la organización delictiva dedicada al secuestro, extorsión, tráfico de combustible y de migrantes.

Así como Abel Pérez Pedraza, "Don Abel", "Inge" o "Patrón", jefe de células delictivas de "La Barredora" en los municipios de Comalcalco y Paraíso, Tabasco; Uriel García Flores, "Pescuezo" o "Cangrejo", operador de "La Barredora"; Francisco Javier Custodio, "Wasón"; Rosario Sánchez Juárez, "Charo", líder de la célula delictiva.

"La Barredora" es una organización delictiva activamente investigada en Tabasco; en 2025 se han documentado detenciones, órdenes judiciales y testimonios sobre su estructura y actividades, lo que ha generado olas de violencia en Villahermosa y otros municipios.

Datos

9 cabecillas del grupo delincuencial "La Barredora" han sido detenidos.

30 cartuchos eran transportados en un vehículo con reporte de robo.

3.9 kilos de marihuana y metanfetamina eran transportados en el vehículo en el que viajaba Guadalupe Luna.

