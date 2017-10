Mujer zapatista y “El Bronco” buscan candidatura presidencial independiente

La vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, se inscribieron como aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de México.

La indígena de Tuxpan, Jalisco, conocida como Marichuy, acudió ayer acompañada por simpatizantes a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, donde entregó la Manifestación de Intención requerida por el organismo, parte de los requisitos que deberán reunir los interesados en ser candidatos independientes a presidente de México en 2018.

Tras su registro, aseguró que su campaña no va a recibir “ningún peso del Instituto Nacional Electoral”.

Por su parte, “El Bronco”, acompañado por su esposa, hijas y simpatizantes, ayer también cumplió lo que había anunciado en la semana: inscribirse ante el INE como aspirante a candidato. “Si los ciudadanos de Nuevo León me dan su permiso, quisiera despertar a todo México para que quitemos a los partidos políticos del Gobierno y podamos generar un nuevo régimen, un nuevo sistema. Recuerden que sin ustedes, no me voy a ningún lado”, dijo el gobernador de Nuevo León.