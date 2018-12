Mujer elude seguridad y llega hasta López Obrador en Palacio Nacional

Tras eludir la seguridad de Palacio Nacional una mujer llegó hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador al término de la conferencia de prensa mañanera.

En el Salón Tesorería, el Presidente se despidió de los medios de comunicación, la mujer quien dijo llamarse María Cenodina Arredondo Bernal, de Sinaloa, le entregó una petición al titular del Ejecutivo para que ayude a comunidades indígenas de esa entidad.

La mujer ingresó a Palacio Nacional como un medio de comunicación y estaba sentada en la primera fila cuando corrió al encuentro de López Obrador sin que ningún elemento de la Ayudantía, se lo impidiera.

El Presidente López Obrador la saludó, le dio un beso y un abrazo, recibió su escrito y le pidió a la encargada de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, que la atendiera.

"He tocado todas las puertas habidas y por haber solicitando ayuda para los indígenas de Sinaloa… la demanda concreta es atención en salud, son comunidades del municipio de Sinaloa que están en pobreza extrema, no hay agua, no hay luz, no hay acceso a caminos, no hay educación".

Tras el incidente el equipo de Ayudantía del Presidente dijo que reforzará la seguridad, así como los accesos de los medios de comunicación a las conferencias del Ejecutivo Federal.

GC