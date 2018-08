Mujer da a luz en un taxi tras ser rechazada en hospital de Tultitlán

"Gracias a Dios todo salió bien", expresó Viridiana, de 17 años de edad, quien dio a luz a una niña a bordo de un taxi en este municipio, la cual fue recibida por la policía municipal Elena Judith Arellano Muñoz, del Grupo de Operaciones Especiales y Reacción Inmediata.

El pasado 29 de julio, médicos del Hospital General "José Severiano Reyes Brito", ubicado en San Pablo de las Salinas, al oriente de Tultitlán, rechazaron atender a Viridiana, que llegó con sangrado al lugar, pues argumentaron que por su domicilio le "tocaba" el Hospital Vicente Villada, en Cuautitlán.

La joven llegó en taxi al hospital de Tultitlán, acompañada de su esposo Brayan, de 25 años de edad, así como de su mamá y su cuñado. La familia habita en La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli.

"Tenía pase directo, cita abierta. El doctor que me atendía no estaba, pero el doctor que estaba en ese momento no me quiso atender, me dijo que por mi municipio me tocaba el Vicente Villada", relató la joven.

"Me preguntó, escuchó el corazón de mi bebé y me dijo que tenía 'dos' de dilatación. No me quiso detener. Entonces mi esposo estuvo hablando con él para que me atendiera y entendiera la situación porque yo iba con sangrado y se me había roto la fuente. Pero no me atendieron", explicó.

La familia abordó un taxi en Tultitlán y se dirigieron al hospital Vicente Villada, ubicado en el centro de Cuautitlán.

"En el camino nació mi bebé, ahí en La Joya", mencionó Viridiana.

El conductor del taxi se estacionó en el libramiento La Joya, en Cuautitlán, frente a una tienda Soriana. Por la vialidad pasó una patrulla con elementos del Grupo Especial de Cuautitlán y la oficial Elena Judith Arellano Muñoz ayudó a la mujer.

Arellano Muñoz dijo que sintió miedo al momento de atender a la mujer, pero que no le importó y atendió el parto, pues había tomado cursos de primeros auxilios que la ayudaron a enfrentar la situación.

"Paso mi mano por la parte de abajo del cuerpo de la bebé porque, al momento que yo la tomo en brazos, no tenía ningún tipo de reacción, estuvo inerte. Al momento que paso mi mano por la parte de abajo y la pongo bocabajo, se le empieza a salir el líquido amniótico por la boca y nariz.

"La sigo poniendo de lado y, al momento que presiono un poco su estómago, termina de salir el líquido amniótico. Con mi mano y una cobija que teníamos al alcance, limpié su boca con mi dedo y la cobija para no tocarla directamente, le soplé en la nariz y le dimos masaje en la espalda, de tal manera que la bebé lloró", recordó.

"Me da mucho orgullo, alegría, de que tuve la oportunidad de ayudar a una persona en ese momento", añadió la oficial.

Viridiana permaneció dos días en el Hospital Vicente Villada de Cuautitlán, y su hija, cuyo nombre es Kailani Daeneidi, estuvo cinco días internada. Ambas regresaron a su hogar de Cuautitlán Izcalli. La joven, de 17 años de edad, es madre también de un niño de dos años y medio.

"Estaba algo impactada; el ver tanta sangre, el ver a mi bebé, más que nada, ya afuera. Gracias a Dios que todo salió bien. No hubo ninguna complicación, gracias a Dios todo salió bien", reiteró la mujer.

Afirmó que un médico y su esposa que pasaban por el lugar también la apoyaron y fueron ellos los que cortaron el cordón umbilical y la ayudaron a expulsar la placenta.

La policía Elena Judith ya no volvió a ver a la pareja ni a la niña. "Nada más nos dijo 'gracias'. Estaba tan adolorida al momento que lo único que dijo fue 'gracias'", recordó.

LS