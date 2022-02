Morena recibió apoyo del crimen organizado: Marko Cortés

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza afirmó nuevamente que el crimen organizado estuvo apoyando a los candidatos de Morena durante las elecciones pasadas, y señaló que el gobierno quiere ganar las elecciones a través de los programas sociales y del clientelismo.

A su vez, anunció que Esteban Villegas, aspirante al gobierno de Durango, está arriba en las preferencias para lograr la candidatura por la coalición “Va por Durango”, y agradeció a los liderazgos de la entidad por los acuerdos alcanzados para su respaldo.

La unidad es nuestra fuerza, por eso reconozco a @hectordflores y liderazgos panistas por su altura de miras, por su disposición de construir y cerrar filas por Durango y por México.



¡Estamos listos para cuidar lo avanzado en el estado y vamos con todo a ganar la gubernatura! pic.twitter.com/mLZIXZIBso — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 2, 2022

La unidad del PAN

Señaló que la unidad de los panistas se ha fortalecido, y que Acción Nacional está preparado para defender su progreso en Durango.

"No vamos a dar un paso atrás, el legado que dejará el gobernador Rosas Aispuro lo vamos a cuidar, no vamos a permitir que se retroceda ni un paso atrás. Vamos a cuidar lo logrado y vamos con todo, para que aquí en Durango no entre el modelo destructivo, regresivo, sometido a la federación morenista", sostuvo.

Acompañado por Torres Cogiño e integrantes de la dirigencia estatal, aseguró que cuidaran “los intereses de los duranguenses”.

Afirmó que el PAN busca conseguir la gubernatura y las 39 alcaldías del estado norteño.

"No tengo la menor duda que las vamos a ganar, la capital de Durango y las otras 38, ante un gobierno federal autoritario que no ha dado un solo resultado, ya que estamos peor en economía, seguridad, salud y combate a la corrupción”.

