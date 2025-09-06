Luego de las críticas, el senador Gerardo Fernández Noroña aclaró que la Guardia Nacional no está resguardando su casa en Tepoztlán, luego del enfrentamiento con el ex presidente del Senado, Alejandro “Alito” Moreno, y comuneros de la zona por presuntas irregularidades en un terreno y construcción.

A través de sus redes sociales, Noroña explicó que “apenas hoy (ayer) la Fiscalía General de la República (FGR) me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”.

Por su parte, Moreno respondió con fuertes críticas: “Cobarde, Fernández Noroña, regresa esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón”.

Fernández Noroña contestó: “Irás a la cárcel, ‘Alito’ Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los regalos de otros”.

En otra publicación, Noroña calificó a Moreno de “pedazo de hipócrita” y cuestionó el despliegue de seguridad que lo acompañó: “Traes dos camionetas blindadas y guardaespaldas armados, y fuiste a pedir protección a la Segob después de agredirme cobardemente. Si hubiera una foto de la desvergüenza, llevaría tu cara”.

La Fiscalía General de la República realizó este viernes una diligencia para reconstruir los hechos ocurridos el 27 de agosto, cuando Moreno zarandeó a Fernández Noroña al término de la sesión de la Comisión Permanente.

El senador de Morena señaló que la próxima cita será en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, como parte de la investigación derivada de la denuncia que presentó contra Moreno y otros legisladores priistas por agresiones y daño a la propiedad.

Debido a este citatorio, Noroña anunció que cancelará su visita a Pachuca, Hidalgo, para asistir al tercer informe del gobernador Julio Menchaca. “Mi pretensión era viajar esta noche, pero dada la cita de la Fiscalía, atenderé primero este asunto para que avance la denuncia presentada”.

CT