Tres niñas, de siete, cinco y dos años de edad, murieron sepultadas por tierra y escombros, debido al derrumbe de un paredón que estaba soportado con llantas de autos, en la colonia Jardín Juárez, situada a pie de cerro, en el municipio de Jiutepec, Morelos.

Según la información de las autoridades, el paredón reblandeció por la fuerte lluvia que cayó en el estado durante la noche de ayer viernes y esta madrugada de sábado, como lo había previsto la Comisión Estatal del Agua.

El presidente municipal de Jiutepec, David Ortiz, informó que los trabajos de búsqueda y recuperación de los cuerpos se realizaron desde las tres de la mañana con el apoyo de corporaciones públicas y privadas, coordinados por Protección Civil local.

"Hace unos momentos me informaron sobre la recuperación de los cuerpos de tres menores de edad", informó el edil, pasadas las 7:00 horas y envió las condolencias a los familiares de las menores Aidé, Danny y Nataly.

Según Protección Civil municipal, a las 07:05 horas, personal de diferentes instituciones públicas, así como de asistencia privada no gubernamental reportaron la recuperación del tercer cuerpo de una menor de edad.

Minutos antes, personal de Protección Civil y Rescate de Jiutepec reportó la recuperación del segundo cuerpo sin vida de una menor de edad; el primero fue localizado y rescatado a las 6:15 horas. La Cruz Roja llegó al sitio a las 5:25 horas.

Sofía, la madre de las menores fallecidas, presenció los trabajos de rescate y pasadas las 07:00 horas, fue auxiliada por familiares y soldados de la 24 Zona Militar para abandonar la zona de riesgo.

"Híjole, qué impotencia se siente"

Una vecina de la colonia informó que alrededor de las 03:00 horas recibió una llamada telefónica para pedir ayuda porque el paredón de la colonia había colapsado, y en su trayecto arrastró escombros y tierra que impactaron sobre la barda de una vivienda, y todo cayó sobre el cuarto donde dormían las menores de edad.

Los vecinos dicen que hay otras tres casas en riesgo de derrumbe y piden la intervención de las autoridades.

"Me comuniqué a Protección Civil (municipal) pero no tuve respuesta. Le marqué al presidente David (Ortiz) y de inmediato me respondió y me mandó la ayuda. Ahorita está trabajando Protección Civil del estado, del municipio, Cruz Roja. Acaba de llegar la Guardia Nacional, lamentablemente tarde, perdimos a las niñas y al parecer auxilian a un adulto en otra casa.

"Híjole, qué impotencia se siente en no poder hacer nada porque más que vecinos son amigos. Son personas que en algún momento estuvieron conmigo y hoy no pude hacer nada por ellos. Ojalá el gobierno sí lo pueda hacer porque hay más casas en peligro", contó la vecina.

Vienen más lluvias igual de intensas

Protección Civil Morelos informó que en los trabajos de búsqueda y rescate de los cuerpos participaron personal de la Guardia Nacional (GN), Comisión Estatal de Seguridad (CES), Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja Mexicana, así como Protección Civil del municipio.

En un comunicado reiteró a la población a mantenerse informada sobre los pronósticos del clima emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y acatar los alertamientos de los sistemas municipales de Protección Civil en caso de requerir una evacuación.

De igual forma enfatizó que para este fin de semana se esperan condiciones climatológicas similares a las presentadas durante la madrugada de este sábado, por lo tanto, pidió a las autoridades municipales y en específico al ayuntamiento de Jiutepec realizar la notificación de riesgo a las viviendas colindantes e implementar la instalación de un refugio temporal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF