Niño se hace viral tras manejar camión de transporte público en Durango |VIDEO

Un video que se volvió viral muestra a un menor de edad conduciendo un autobús de la ruta Cereso en Gómez Palacio, Durango, lo que provocó gran indignación entre la ciudadanía. De acuerdo con autoridades estatales, el conductor responsable ya recibió una sanción.

En la grabación, de pocos segundos, se observa al niño estirándose para poder mirar por encima del tablero del vehículo.

La Subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango señaló que el menor es hijo del chofer titular de la unidad 045, quien lo habría dejado al volante por unos instantes. La dependencia calificó el acto como un hecho “irresponsable” y expresó su desaprobación.

Niño :

Por este video de #Durango donde captaron a un niño conduciendo un camión de pasajeros en la ruta del Cereso.

��

El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado.

��

Anda generando experiencia para cuando le pidan 5 años en cualquier jale a los 18.

— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 9, 2025

Rafael Valentín Aragón, subsecretario de Movilidad y Transportes en Durango, indicó que fue una "irresponsable decisión" del chofer permitirle a su hijo menor de edad conducir la unidad de servicio público, que si bien, advirtió el operador que fue sólo un instante, y afortunadamente no escaló a mayores, es un hecho que no puede pasarse por alto, por lo que se procedió a sancionarlo conforme a reglamento.

Rafael Valentín Aragón indicó que el chofer fue infraccionado por no cumplir con las disposiciones de la Ley de Transportes. Además, la unidad fue retirada de circulación, y ya se encuentra resguardada en el corralón.



