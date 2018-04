Mitos y realidades sobre la donación de órganos

El tema de la donación de órganos en México volvió al debate tras darse a conocer el que el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud, en donde todos los mexicanos mayores de 18 años se convierten tácitamente en potenciales donadores de sus órganos, a no ser que manifiesten su voluntad de no serlo por alguna de las formas legalmente establecidas.

La reforma a los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su aprobación, busca motivar y proteger la donación de órganos y tejidos.

Pero ¿por qué tomar esta medida en México? Te compartimos algunos datos sobre la actual situación de la donación de órganos.

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos en Jalisco (CETOT) informa a través de su portal que al 31 de agosto del 2017:

* Se tiene registro de cinco mil 255 personas en espera de algún órgano o tejido, de los cuales, tres mil 266 son pacientes en espera de riñón y mil 1952 en espera de una córnea.

* En el mismo periodo se han obtenido 62 donaciones provenientes de instituciones públicas y privadas en el estado de Jalisco, de las cuales 58 fueron en instituciones públicas y solo 4 en instituciones privadas.

* En cuanto a trasplantes, se han realizado en total 15 procesos hepáticos, de los cuales 2 fueron de Donador vivo y el resto de origen cadavérico.

Dado a estas estadísticas, muchos aceptan en vida ser considerados donadores de órganos en caso de morir y para respetar esta decisión existe un documento llamado "Tarjeta de Donante" en la que se manifieste tu voluntad en vida y declaración al morir de salvar la vida de alguien que lo necesite.

Este formato lo puedes llenar descargándolo de la página del CETOT, y dejándolo entre tus documentos personales en caso de requerirse en algún momento.

Es importante que compartas esta decisión con tu familia, pues en ellos recaerá la decisión del consentimiento del procedimiento de la donación cuando hayas fallecido.

Mitos y realidades

Mucho se habla sobre ¿qué sucede con los órganos donados? Por eso, el Centro Nacional de Trasplantes en México responde a estos planteamientos.

"Si en el hospital ven que soy donante, no intentarán salvarme la vida"

Cuando está enfermo o tiene una lesión y es hospitalizado, la única y verdadera prioridad es salvar su vida.

Nada más. Sólo después de que todos los métodos para salvarle la vida hayan fallado, la donación se convierte en una posibilidad.

"Famosos o millonarios que están en la lista de espera reciben los órganos más rápido"

La donación de órganos es con fines de trasplante, se rige por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

"Mi familia no podrá hacer un funeral con ataúd abierto si soy donante"

Generalmente, los donantes de órganos, tejidos y córneas pueden ser velados en un funeral con ataúd abierto.

Durante todo el proceso de donación, el cuerpo recibe un tratamiento de cuidado, respeto y dignidad.

"Alguien podría tomar mis órganos y venderlos"

En México está penado el tráfico de órganos y existen varias instancias que colaboran para

supervisar las actividades en donación y trasplantes como el Centro Nacional de Trasplantes, la COFEPRIS y PGR.

"Si estoy en coma me pueden sacar los órganos"

La mayoría de los donantes de órganos fallecidos son pacientes a los que se les declaró muerte cerebral.

Pero la muerte cerebral NO es lo mismo que un estado de coma. Las personas pueden recuperarse de un coma, pero no de la muerte cerebral. La muerte cerebral es irreversible.

"Me pueden trasplantar un órgano con SIDA"

Falso, todos los donadores se someten a pruebas rigurosas asegurando que no exista riesgo sanitario, por lo que se llevan a cabo pruebas específicas de laboratorio para descartar hepatitis B, o C, VIH, herpes, citomegalovirus o alguna enfermedad infectocontagiosa.

