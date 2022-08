Familiares de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto en los pozos de carbón de la comunidad de Agujita, en Coahuila, exigieron las renuncias de funcionarios como la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ya que afirmaron que les han mentido sobre las posibilidades de rescate. Además, pidieron ayuda de rescatistas extranjeros.

Afirmaron que no se ha hecho el trabajo necesario para hallar a sus seres queridos.

“Pienso que le están apostando a que nos cansemos y nos resignemos, pero eso no va a pasar. Por mi parte no, yo no me voy a mover de aquí hasta que no me lleve a mi hermano. No quiero que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos. Allá quedó un primo y jamás lo sacaron”, comentó Magdalena Montelongo, quien tiene a su hermano Jaime en el interior de los pozos.

Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito, pidió la intervención de organismos y técnicos extranjeros que colaboren en las labores de rescate.

“Nos traen con puras mentiras. Lo que queremos nada más es ayuda, ya sea de aquí o extranjera, que nos apoyen en esa tarea. Las familias están muy desgastadas y para mí son puras mentiras, no se ve nada de avance”.

Sergio Martínez Valdez, hermano de Jorge Luis, exigió que se permita el ingreso de los trabajadores que tienen más experiencia para que ayuden en el rescate.