La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sigue de cerca posibles detenciones de ciudadanos mexicanos tras las redadas ocurridas en Ellabell, Georgia, a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información sobre cuántos connacionales podrían haber sido arrestados. La SRE indicó que aún se está determinando la nacionalidad de los detenidos.

“El Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables”, destacó la Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

Funcionarios consulares se desplazaron al Centro de Detención de Folkston, donde permanecerán durante el fin de semana para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles mexicanos detenidos.

Sheinbaum aseguró que, “desde el primer momento”, el consulado, la SRE y la embajada en Estados Unidos han estado atentos. “Están en comunicación con ICE y CBP”, señaló.

La SRE reiteró su compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior y puso a disposición los números del Consulado en Atlanta: 404-736-4141 y la Línea de Apoyo Consular Mexicana: 520-623-7874.

