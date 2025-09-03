¡Snoopy llega a CDMX con su propia cafetería! Descubre dónde, cuándo y todo lo que ofrece

El perrito más carismático y tierno de todos los tiempos, Snoopy, llega a la Ciudad de México para celebrar su 75 aniversario junto a todos sus amigos y con la primera cafetería oficial de Peanuts en México.

Al igual que otros comercios que han apostado por experiencias temáticas, como el restaurante de Hello Kitty, Snoopy llega con un concepto totalmente inspirado en los personajes y el mundo de Peanuts.

La llamada Casa Snoopy, ubicada en Av. Nuevo León 247, Escandón II Sección, Miguel Hidalgo, a pocos pasos del Parque España y del corazón de la Condesa , abrirá sus puertas el próximo 13 de septiembre y ya cuenta con lugares disponibles para reservar.

El menú de Casa Snoopy aún no ha sido revelado, pero algunas imágenes publicitarias muestran postres con la cara de Charlie Brown, bebidas frías y calientes en vasos de Snoopy , donas con los clásicos colores amarillo y negro, así como muchas opciones más.

El sitio oficial se define como “Pet Welcoming”, lo que significa que tanto tú como tu amiguito peludo son bienvenidos a las instalaciones para disfrutar de alguno de los platillos del menú , el cual también incluye opciones para las mascotas.

El horario de atención será:

Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 a.m. a 8:00 p.m. Viernes a domingo: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Además de alimentos, el lugar contará con merchandising oficial de Snoopy a la venta. Si eres fan del famoso perrito, no puedes perderte la inauguración de Casa Snoopy.

