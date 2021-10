México y EU ponen fin a Iniciativa Mérida y anuncian nuevo acuerdo de seguridad

Los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) firmaron ayer un nuevo acuerdo en materia de seguridad.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que con esto se deja atrás la Iniciativa Mérida y se entra en una etapa que incorpora un enfoque más integral en el tema, pero también en salud y comunidades seguras.

La diferencia, explicó, es que ahora no se centrarán en capturar capos.

El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras se basa en tres pilares: proteger a la gente con inversión en salud pública, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar las redes criminales.

Hay condiciones para nueva etapa con EU

Tras sostener un desayuno en Palacio Nacional con Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense y con otras autoridades en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral. Manifestó el ánimo de fortalecer la amistad y la cooperación para el desarrollo, con respeto a las soberanías.

Al retomar la frase “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, en el inicio del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, el Presidente López Obrador llamó a fortalecer la relación de cooperación y de amistad entre ambos países con respeto a la soberanía, pues manifestó que “sería inconcebible y muy lamentable que no nos entendiéramos”.

Al ofrecer el desayuno en el salón Leona Vicario en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos, encabezada por Antony Blinken, López Obrador aseguró que “hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral”.

“Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, el que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Nosotros estamos en esa disposición, de que haya cooperación para el desarrollo, de que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías".