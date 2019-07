México practica una "política jaula" con migrantes: Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reiteró su postura en contra de que México lleve a la práctica la política migratoria de tercer país seguro, lo que también consideró "una política jaula", y se dijo en contra de que la Guardia Nacional sea una versión de "migra mexicana".

"En la práctica es lo que estamos haciendo, que la gente entre a un país y ahí se quede porque no tiene derecho a pedir asilo en otro"

Reconoció los dichos del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, de que para constituir una política de "tercer país" seguro se requiere la aprobación de los Congresos, pero afirmó que en la práctica es lo que se está haciendo.

"En la práctica es lo que estamos haciendo, que la gente entre a un país y ahí se quede porque no tiene derecho a pedir asilo en otro, lo que yo llamo 'política jaula'. No podemos estar en contra de que (la migración) sea regular y de que sea ordenada, pero no podemos ser los socios de la migra o una versión de la migra mexicana", declaró.

En entrevista, luego de participar en el Foro La Agenda Global de Desarrollo Sostenible en México, Muñoz Ledo también reclamó que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), tenga una "política de persecución contra los migrantes".

"Sí estoy extrañado porque se le atribuye al canciller haber dicho que iba a detener la migración, como lo quiere el presidente (Donald) Trump y la Secretaría de Gobernación dice que no, que hay libre tránsito de gente".

"¿Entonces? el país tiene que estar informado, hay que convocar otra vez a alguien. La Secretaría de Gobernación tiene una política de persecución de los migrantes que pasen la frontera del sur y los ha metido en una jaula de pa' atrás ni pa' delante", criticó.

Muñoz Ledo también advirtió que a la Guardia Nacional la quieren meter en cuestiones de migración y no tiene facultad. Añadió que todo lo que México haga por detener a los migrantes "es un favor subordinado a los Estados Unidos".

Finalmente, Muñoz Ledo se mostró indignado porque el canciller Ebrard destacara los logros de detención de migrantes en sólo 45 días. "Esos son sus problemas internos de ellos, sus calendarios, pero, ya no sólo te dicen qué debes hacer ni cómo, sino que te ponen un cronómetro para que lo hagas", dijo.

JM