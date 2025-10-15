Con la mayoría de Morena y aliados, así como los votos en contra de la oposición, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Paquete de Ingresos 2026 con el aumento a impuestos a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos, y se grava por primera vez a los sueros orales que no cumplan con los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante la segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda fueron avaladas por votación nominal semipresencial las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden las Leyes de Ingresos de la Federación (LIF), de Derechos y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como del Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026, mismos que fueron remitidos a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

En reunión extraordinaria que duró casi cuatro horas, los legisladores discutieron los dictámenes con los cambios que se realizaron para establecer la tasa cero a productos sanitarios diferentes a las toallas femeninas, como calzones y discos menstruales.

Se redujo la tasa del impuesto que se aplicará a las plataformas de 4% de la iniciativa original al 2.5%.

Otra modificación fue que se permitirán descuentos en los accesorios de adeudos de los estados que tengan con el ISSSTE, y que los recursos sean canalizados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano expuso que el paquete de ingresos se sustenta bajo un escenario de crecimiento de entre 1.8% y 2.8% con un tipo de cambio de 19.30 pesos por dólar y un precio del petróleo de 54.9 dólares por barril.

Se prevén ingresos totales por 10.1 billones de pesos, 891 mil 667 millones de pesos más respecto a 2025, de los cuales 5.8 billones serán tributarios.

Aprobaron un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y externo por 15 mil 500 millones de dólares con un déficit fiscal de 4.1% del PIB.

Se permitirá la repatriación de capitales a pagar con una tasa de 15% que deberán ser invertidos en proyectos productivos al menos durante tres años.

No serán deducibles las cuotas que pagan los bancos al IPAB como tampoco los créditos incobrables. Indicó que la tasa de retención para los ahorradores es de 0.9%.

Las reservas al pleno

Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) afirmó que la LIF pretende recaudar 10.1 billones de pesos, sobre el sustento de la eficiencia y combate decidido a la evasión, al contrabando en el comercio exterior y al huachicol fiscal, así como a la facturación falsa.

Dijo que hace falta hacer más porque lo que se deja de recaudar por medio de ese flujo ilegal de recursos es incalculable.

"Es falso que estemos incrementando impuestos; modificamos la ley del IVA para proteger a las mujeres, se tendrá un mecanismo para que los que tienen ingresos de hasta 300 millones de pesos se puedan regularizar con una serie de facilidades fiscales", esgrimió.

Ante los reclamos de la oposición sobre la ausencia de una verdadera reforma fiscal, el también vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena convocó a una gran reunión entre todos los presidentes de la Comisión de Hacienda de los congresos locales del país y de los gobiernos de entidades federativas.

El propósito, explicó, es fortalecer las haciendas públicas y cerrar el círculo virtuoso para tapar los huecos fiscales y la evasión, el huachicol y el uso de facturas para respaldar operaciones inexistentes.

