Un hombre extranjero subió al vagón de mujeres en el Metro de la Ciudad de México (CMDX); ahí, recibió "piropos" entre las pasajeras: "El manoseo va gratis, eh", "calado va calado, va probado", "Zorro no te lo lleves, zorro no te lo lleves", "aviéntanos un besito, algo". Entre risas tímidas, él no respondió. Ellas, eufóricas, publicaron el video en redes sociales .

El suceso resulta polémico entre los usuarios por la forma en la que proceden algunas mujeres cuando un hombre, incluidos niños y hombres de la tercera edad, entran al vagón exclusivo de mujeres en el Metro de la CDMX, pero en este caso no sucedió nada. Otros usuarios en redes sociales acusan de racismo a las mujeres porque, por tratarse de un hombre extranjero y guapo, no existió ningún problema para que compartiera con ellas el espacio. Algunos más, criticaron que si el hombre hubiera sido una mujer, otra cosa sería. ¿Fue un caso de acoso?

¿Qué es el acoso sexual?

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el acoso sexual es: “cualquier comportamiento —físico o verbal— de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo”, de acuerdo con la Guía para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el trabajo y la masculinidad sexista, OIT, 2014.

Acciones que constituyen hostigamiento o acoso sexual

Físico : violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria (tal como rozar deliberadamente a alguien), conductas que pueden ser delitos, entre otras.

: violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria (tal como rozar deliberadamente a alguien), conductas que pueden ser delitos, entre otras. Verbal : comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, comentarios condescendientes o paternalistas, invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras.

: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, comentarios condescendientes o paternalistas, invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras. No verbales: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos, uso de las diversas redes sociales electrónicas o digitales con fines sexuales, acceder a sitios de internet sexualmente explícitos, avances inapropiados en redes sociales, entre otras.

Acosómetro

Dirigir miradas morbosas y gestos obscenos Realizar piropos o comentarios soeces Realizar bromas o rumores de carácter sexual sobre la apariencia física de las personas Realizar bromas, difundir rumores, ridiculizar a una persona por su orientación sexual, identidad o expresión de género Condicionar el uso de falda, vestido o ropa ajustada Citar fuera del espacio y horario escolar Coaccionar para mantener una relación sentimental Realizar comentarios y señas de tipo sexual Seguir, espiar, stalkear Tomar y compartir fotografías/videos sin consentimiento Establecer contacto sin finalidad académica o laboral por cualquier medio de comunicación Enviar o solicitar fotografías/videos sexuales Presionar para obtener favores sexuales Represalias por no obtener favores sexuales Exhibicionismo Roces con los genitales Besos, tocamientos o cualquier contacto físico sin consentimiento

Con información del IPN

¿Qué hacer en caso de acoso sexual en el Metro?

Si eres víctima de acosos sexual en el transporte público:

Solicita apoyo a elementos de seguridad o personal identificado con el logotipo del STC Personal del STC te canalizará a las instituciones correspondientes, encargadas de dar seguimiento a las denuncias y faltas por acoso sexual en el transporte público Existen espacios de atención como los módulos de "Viaja Segura", los cuales son atendidos por abogadas y psicólogas de SEMUJERES CDMX, en los que se brinda asesoría y acompañamiento (aunque no señala el proceder cuando se trata de un hombre).

