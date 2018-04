Meade reta a López Obrador y a Anaya a debatir su patrimonio; Zavala se suma

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, retó al panista Ricardo Anaya y al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir sobre su situación patrimonial.

Mediante un mensaje en Twitter, Meade Kuribreña dijo a sus contendientes tras lanzar el reto que "el que nada debe nada teme".

Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran? — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de abril de 2018

Por su parte, la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se sumó al reto lanzado por Meade Kuribreña.

"Yo no me cierro a ningún debate, no veo nada de malo en que hablemos de nuestra situación patrimonial. Que los formatos de debate sean entretenidos y no rígidos como concursos de oratoria", dijo esta mañana en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

@JoseAMeadeK me sumo al reto. Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada. https://t.co/8xjU1pGJXI — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 2 de abril de 2018

Tras la declaración de Margarita Zavala, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dio la bienvenida a la ex panista.

Por su parte, el candidato panista, Ricardo Anaya Cortés, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que sólo quiere debatir con Andrés Manuel López Obrador, "no con el que va en tercer lugar", al referirse a Meade.

Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamas he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC. https://t.co/KMGUEbWNeS — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de abril de 2018

Ayer el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, inició su campaña presidencial en Mérida, Yucatán, mientras que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arrancó su tercera campaña a la Presidencia desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

