Meade espera que López Obrador "honre su palabra"

José Antonio Meade está a la espera de que Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra y le entregue los dos departamentos que están a su nombre.

"Esperamos que no solamente acredite que miente, ahora esperamos que honre su palabra, si no lo hace, habremos visto, frente a toda la nación, que miente y que además no honra su palabra. Y para que quede muy claro, cualquier gente que no honra su palabra y que miente, no da ternura, da preocupación", subrayó.

Durante su participación en el debate presidencial del domingo pasado, Meade aseguró que López Obrador posee tres departamentos que dejó fuera de su declaración patrimonial.

Ayer lunes, el candidato a la presidencia de la coalición Todos por México presentó dos documentos que dijo le fueron entregados por el Registro Público de la Propiedad, en los cuales aparecen dos propiedades a nombre de López Obrador y que se ubican en la colonia Copilco Sur.

Por su parte, el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, explicó, durante un mitin en Valle de Chalco, Estado de México, que los inmuebles le pertenecen a sus hijos.

GC