Máynez acusa fabricación de caso penal para meterlo a la cárcel

Jorge Álvarez Máynez acusó que en colaboración con la Fiscalía de Nuevo León, se prepara un caso penal en su contra para meterlo a la cárcel por la tragedia en el mitin en San Pedro Garza García, donde 9 personas murieron y otras 204 resultaron heridas.

"La Fiscalía (de Nuevo León) está intentando fabricar un caso después de la tragedia, del accidente que se dio en Nuevo León en el que, como ustedes saben, lamentablemente perdieron la vida a nuevas personas, en el que se derrumbó el escenario en el que yo estaba y en el que desde el primer minuto, tanto de nuestra parte como de la parte institucional del gobierno de Nuevo León, ha habido una tensión permanente a las víctimas", dijo en sus redes sociales.

También señaló que no es la primera vez que la Fiscalía de Nuevo León se ve envuelta en casos de corrupción y fabricación de casos.

Máynez dijo que enfrentará las acusaciones, pues no tiene responsabilidad en el hecho y pidió que se investigue a fondo.

"Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga con el mayor y con el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido. Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades".

"No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día. (…)Aquí me van a encontrar de pie, de frente, con dignidad".

