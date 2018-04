Margarita Zavala dice que alcanzará a Meade y luego a AMLO

Margarita Zavala asegura que su proyecto va avanzando. Tanto que afirma que primero alcanzará a José Antonio Meade y luego irá por Andrés Manuel López Obrador y a ambos les va a ganar.

“He visto unas encuestas que me dan mucho gusto, quiere decir que vamos avanzando, y así como alcanzaremos a uno, alcanzaremos a otro y le ganaremos como ya lo demostré hace un año”.

La ex primera dama, defendió la estrategia de seguridad de su marido, el ex presidente Felipe Calderón y adelantó que hizo lo correcto y reiteró que ella va a enfrentar al crimen y no dar amnistía, ni pactará, ni se esconderá en la cobardía de la complicidad al pactar con los criminales.

“Si a mí me preguntan si Felipe hizo lo correcto, sin duda que sí, eso hace un Gobierno con todos los instrumentos legales que tiene a su alcance, enfrentar la delincuencia”, destacó.