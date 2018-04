Margarita Zavala responde preguntas vía Facebook; usuario la increpa

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, respondió distintas preguntas de sus seguidores a través de Facebook y un usuario de la red social le expresó que por ningún motivo votaría por ella, el próximo 1 de julio.

En respuesta, Margarita Zavala le contestó a Eduardo Valencia que no había nada qué hacer, pero que respeta las posiciones de unos y otros, pero de cualquier modo, agregó, que gobernará para él y será muy feliz en su gobierno.

"Eduardo Valencia dice: ‘Con todo respeto por ningún motivo votaré por usted...’, Caray Eduardo, no hay nada que hacer, ni modo así es México y tenemos que respetarnos unos a otros, y yo de cualquier manera, gobernaré para ti y serás muy feliz en mi gobierno", respondió Margarita Zavala.

A esta transmisión, también se conectó un presunto integrante de las Fuerzas Armadas, de apodo "Ruli", quien le pidió que no se olvide de los militares y le dijo que están con ella y la llamó: "Presidenta".

Ante esto, Margarita Zavala respondió "yo aprovecho para decirle a las familias de las Fuerzas Armadas que les agradezco mucho por lo que le dan a la Patria a través de un hijo, un hermano, un esposo, una mamá o un papá; los he visto dar la vida por México, los he visto ser leales y patrióticos, los he visto entregarse, así es que estoy con las Fuerzas Armadas y velaré por ustedes", destacó la ex primera dama.

La también ex panista aseguró que México ya está preparado para que una mujer gobierne. De hecho, expresó que si desde hace tiempo nuestro país hubiera tenido una mujer presidenta, nos hubiera ido mejor.

La transmisión la hizo desde la sala de espera del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí antes de tomar su vuelo a Monterrey, Nuevo León, donde este lunes continuará su gira proselitista.

