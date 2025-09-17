El pasado 10 de septiembre, la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de La Concordia cobró una nueva víctima: Juan Carlos Bonilla Sánchez. Con su fallecimiento, la cifra de personas muertas por el siniestro asciende a 17, de acuerdo con el reporte más reciente emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Bonilla Sánchez, de 41 años, era comerciante y provenía de la Central de Abastos en Iztapalapa. En el momento del accidente viajaba acompañado de su hijo, Juan Ángel Bonilla Vázquez, quien continúa recibiendo atención médica en el Hospital Rubén Leñero.

Horas después de la tragedia, Juan Carlos ofreció un testimonio que fue grabado en video. En las imágenes aparecía consciente, aunque con visibles quemaduras en el pecho, la espalda y los brazos, mientras que su rostro permanecía sin lesiones graves. Durante esa breve entrevista expresó con angustia:

“Hay gente que se quedó adentro de sus carros, te lo juro, niños, los niños gritaban bien feo”.

Al momento de declarar, vestía un short azul claro y ya no llevaba camiseta debido a las heridas. Su piel lucía enrojecida y con desprendimientos, lo que evidenciaba la gravedad de las lesiones.

Con el paso de los días, se confirmó la delicada situación de salud de Juan Carlos. Su padre, Apolonio, compartió en entrevistas a distintos medios, declarando que tanto su hijo como su nieto permanecían en estado crítico. Asimismo, expresó su pesar por la pérdida, al señalar que Juan Carlos era el principal sostén económico de su hogar.

El comerciante estaba casado y era padre de dos hijos. Su muerte representa no solo una tragedia personal y familiar, sino también la muestra del impacto humano que ha dejado este lamentable accidente.

