Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 29

La tarde del domingo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos más recientes

La dependencia capitalina detalló que 16 personas continúan hospitalizadas, mientras otras 16 han sido dadas de alta. EFE/M. Guzmán

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó en su último reporte que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, subió a 29.

Asimismo, la dependencia capitalina detalló que 16 personas continúan hospitalizadas, mientras otras 39 han sido dadas de alta.

La tarde del domingo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad, Adolfo Franco Madrigal, que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

"Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes", escribió el funcionario.

La otra persona que falleció este día fue Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

Esta es la lista completa de las personas fallecidas:

  • Armando Antillón Chávez 45 años
  • Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años
  • Misael Cano Rodríguez 39 años
  • Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años
  • Carlos Iván Contreras Salinas 29 años
  • Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años
  • Eduardo Noé García Morales
  • José Gabriel Hernández Méndez 17 años
  • Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años
  • Jorge Islas Flores 50 años
  • Alia Matías Teodoro 49 años
  • Juan Carlos Sánchez Blas 15 años
  • Gilberto Aron 47 años
  • Jesús Joel Tovar García 40 años
  • Edgar Santiago Álvarez 51 años
  • Omar Alejandro García Escorsa 28 años
  • Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años
  • Fernando Soto Munguía 34 años
  • Eduardo Romero Armas 30 años
  • Norma Chávez Ortega 50 años
  • Abril Díaz Castañeda 34 años
  • Jaime Javier Becerra Urieta 49 años
  • Jovani Martínez Llanos 17 años
  • María Salud Jaurrieta Molina 35 años
  • Erik Vicente Acevedo Romero 33 años
  • Ricardo Corona Hernández 40 años
  • Adolfo Madrigal Franco 36 años
  • Ali Yael González Aranda 18 años.

