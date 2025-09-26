Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Estas son las alternativas viales

Hoy viernes 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Como parte de las inagotables labores de búsqueda de justicia y memoria, madres y padres de los normalistas convocaron desde hace días a organizaciones civiles, colectivos y toda la sociedad a una Marcha Nacional titulada “Ayotzinapa Once Años”.

Bajo la consigna “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, las familias han denunciado más de una década de impunidad y falta de acceso a la verdad en el caso.

Esta será la ruta y horario de la Marcha Nacional “Ayotzinapa Once Años”

La Marcha Nacional, liderada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, iniciará a las 16:00 horas desde el Ángel de Independencia en la Ciudad de México. Posteriormente, avanzará por Paseo de la Reforma y se desplazará hacia la explanada del Zócalo capitalino, enfrente de Palacio Nacional.

Cabe mencionar que desde el pasado miércoles 24 de septiembre se registraron diversas movilizaciones de estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos quienes, a once años, siguen exigiendo a las autoridades que se esclarezca el hecho.

Afectaciones en transporte público por Marcha Nacional “Ayotzinapa Once Años”

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no ha anunciado, hasta el momento, alguna suspensión oficial del transporte público por la marcha. Sin embargo, las siguientes rutas podrían tener afectaciones:

Metrobús Línea 7: Desde Glorieta de Violeta hasta Campo Marte.

Trolebús Línea 1.

Estación Zócalo de la línea 2 del Metro.

Se recomienda permanecer atento a cuentas oficiales del Metrobús (@MetrobusCDMX) y Metro (@MetroCDMX), así como al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIALSSCCDMX).

¿Qué pasó en Iguala hace 11 años?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se registraron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Todo inició cuando un grupo de alumnos se trasladó a Iguala para “tomar” autobuses y participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, Ciudad de México, por la represión de 1968.

Sin embargo, policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a cinco transportes. Los 43 normalistas fueron detenidos y, posteriormente, desaparecidos. Esa misma noche se reportaron más agresiones contra estudiantes y población civil en general.

AO






