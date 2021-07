Maestra regaña a padres por celebrar que alumnos pasaran ¡de panzazo!

Los ajustes educativos derivados de la pandemia por COVID-19 significaron un particular reto para padres de familia, alumnos y docentes durante el ciclo escolar pasado, cuyos resultados aún son tema de debate debido a su confiabilidad, pero que muchos padres de familia celebran pese a las calificaciones de sus hijos.

“¡Bravo por tu seis! ¡Bravo! Soy un burro”

No obstante, una maestra de San Luis Potosí ha sido muy clara al dirigirse a aquellas madres y padres que celebraron la conclusión de dicho ciclo escolar por parte de sus hijos con la mínima calificación aprobatoria y sin entregar las evidencias correspondientes. En un video que ya es viral en las redes sociales, la educadora manifiesta su clara inconformidad por este tipo de actitudes entre algunas familias.

“Yo me vi un poquito obligada al compartirles mi inconformidad, ya que muchos padres de familia “festejan” el seis de sus hijos, el que pasaron los niños de grado, los alumnos desde la educación inicial hasta la educación preparatoria y nivel profesional; festejan el seis. ‘No entregué tareas, pero sin embargo, me gradué’”, lamenta la maestra. “¡Bravo por tu seis! ¡Bravo! Soy un burro”, continúa.

En el video la educadora externa su preocupación como docente el que “ustedes no comprendan la importancia del trabajo triple que se tiene qué hacer, que es: Secretaría de Educación junto con maestros; padres de familia y alumnos”. La maestra pide a todas las personas que la escuchan evitar festejar ese tipo de resultados en la boleta de calificaciones.

A su vez, aprovechó el video para responder a quienes han criticado al sector docente durante la actual contingencia sanitaria: “Todos aquellos padres de familia, alumnos y la sociedad que nos critica y que dice que en un momento dado nosotros no hicimos absolutamente nada, quiero que sepan que no es verdad”.

“A mí me preocupa que un alumno mío en un futuro diga que la maestra no le enseñó nada, cuando nosotros hicimos lo que nos correspondía”, continuó al señalar incluso que el trabajo adicional que día y noche han realizado, así como la elaboración de material en video y la preparación de clases en línea no ha sido remunerado. En su crítica reiteró la falta de interés de algunos padres de familia en acompañar de manera eficaz a los alumnos y la indiferencia en hacer llegar los materiales requeridos como evidencia del cumplimiento de asignaciones.