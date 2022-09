MSXII inspira a 10 mil becarios en su regreso al Auditorio Nacional

Después de dos años de ausencia y recalibración a formato digital, regresó el MSXXI a su hogar y uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional. El evento dedicado a los becarios de la fundación Telmex Telcel celebró también sus 20 años de trayectoria con diversas ponencias que buscan inspirar a los jóvenes que hoy dedican su vida a la parte académica.

Entre los oradores del día resonaron nombres como Luisito Comunica, Simone Biles, la reconocida actriz Nicole Kidman, el físico Javier Santaolalla y Arturo Elías Ayub, quien dicho sea de paso, obsequió 300 copias de su libro a los estudiantes. Con un ambiente de inspiración y hambre de conocimiento, las instalaciones del Auditorio Nacional se abarrotaron pronto, pues 10,000 becarios acudieron al evento. De entre las charlas otorgadas en la jornada, destacan mensajes de apoyo al futuro de las mentes que hoy se preparan.

“No dejen de usar los tres sentidos más importantes: el sentido común, el sentido del humor y el sentido del amor”, Carlos Slim Domit

El presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y de América Móvil, Carlos Slim Domit, fue el encargado de abrir la jornada con un mensaje que sería el común denominador de una buena porción del día: los avances tecnológicos que desarrollamos durante la pandemia. Sin embargo, no todo fue un despliegue de admiración por ellos, sino una reflexión al capital humano que los desarrolló. Domit señaló certeramente que fue el año en el que aprendimos a ser más sensibles, valoramos nuestra salud, el medio ambiente y la responsabilidad de ser mejores en quienes somos. En su discurso señaló que la preparación profesional es muy importante, pero la personal que no se aprende en las aulas es fundamental. Es decir, Telcel realizó el mayor despliegue de red 5G en el país que nos permite conectarnos más rápido y se empiezan a hacer realidad capacidades con las que antes solo soñábamos como operar vehículos, casas y hasta ciudades inteligentes, monitorear tendencias en salud para prevenir enfermedades o usar la realidad virtual para cirugías y consultas en zonas remotas; hoy tenemos aplicaciones para educación remota, autos, casas y ciudades móviles, sin embargo, fue Carlos Slim quien creó el programa de becarios con el único objetivo de apoyarlos en su crecimiento personal y profesional. Domit cerró su participación incentivando a los estudiantes a usar el MSXII para crear vínculos, amistades y escuchar a los ponentes tanto en sus lecciones de vida como en sus retos y aspiraciones.

“Para que nosotros ganemos, otros deben ganar también”, Bill Clinton

A modo de sorpresa, el expresidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, dedicó un mensaje virtual donde felicitó a los becarios y agradeció a los Slim. Reconoció que a lo largo de los años, el programa de becas ha beneficiado a 479 mil personas hasta la fecha y agradeció poder ser parte del mismo ya que juega un papel importante en el futuro del país. Clinton se presentó en la primera edición del MSXII hace 20 años y además de recordarlo, apuntó a la independencia como uno de los valores que las nuevas generaciones no deben olvidar. No obstante, la verdadera independencia individual también debe reconocer que como sociedad, nos necesitamos uno al otro. “Esta conferencia habla de potenciar las partes positivas de nuestra independencia”, mencionó el exmandatario e invitó a los jóvenes a tener una participación política y ciudadanía activa. Los jóvenes enfrentarán los obstáculos como la pandemia, el cambio climático y la necesidad universal de educación y salud pero confesó que se siente más tranquilo sobre el futuro de la sociedad al ver a los becarios y el empeño que han puesto en sus estudios.

“Podemos imprimir nuestros sueños… literalmente”, Michio Kaku

El físico teórico estadounidense de origen japonés, Michio Kaku, cautivó a su público con una charla futurista que mostró un avance en tecnología global tan impactante que para algunos podría ser aterrador y emocionante al mismo tiempo pues piensa que los físicos están inventando el futuro. “La pregunta más importante de todas es: ¿existe vida inteligente en el planeta Tierra? Cuando vi a las Kardashians en televisión ayer en la noche, pensé que quizá no haya vida inteligente en la Tierra, sin embargo, llegué a la conclusión de que en este auditorio hay 10 mil personas líderes, inteligentes y creativas que llevarán adelante a la sociedad mexicana”, congratuló Kaku a los becarios. Posteriormente, habló de la cuarta ola de tecnología, la inteligencia artificial y su visión sobre avances tecnológicos como Prime Net, cuya principal característica es conectar nuestro cerebro a la red; crear incluso arte desde el cerebro. Con la promesa de que al parpadear el ojo, las personas podrán tener acceso a todas la bases de datos del mundo, Kaku también explicó que ya hay prototipos que están hoy en el mercado en ámbitos como el golf y un lente de contacto que le permite al jugador calcular con precisión sus tiros. También cuestionó el por qué no hemos lanzado un cohete a la Luna en 50 años y aunque la respuesta está en el costo, sabe que al día de hoy hay avances en cuestión de transporte como los aviones supersónicos que no generan un golpe al cruzar la barrera del sonido, que fue el gran error del Concord. Con maestría en la palabra, Kaku mostró con datos duros y al mismo tiempo inspiró de una forma poética a los estudiantes al hablar de Prime Net y sus aplicaciones que nos permiten imaginar y luego plasmar lo que imaginamos con una impresora 3D. Es decir, podemos imprimir sueños literalmente. Algo totalmente impactante fue su revelación de que en Japón ya se puede implantar un chip a pacientes con alz heimer para ayudarles a recordar aquello que la enfermedad ya no les permitía. También, a los pacientes con epilepsia se les ha removido parte del craneo sin dolor para poder ayudarles a controlar partes del cuerpo que ya no podían. Kaku lo resumió simple pero de manera poderosa, la telepatía y telequinesis ahora son posibles.

El físico teórico estadounidense de origen japonés, Michio Kaku, cautivó a su público con una charla futurista. ESPECIAL

“Si te despiden por seguir tus creencias, felicidades por haber sido despedido”, Nick Tran

Pronto Arturo Elías Ayub llegó en compañía del exdirector de marketing de TikTok, Nick Tras, en una entrevista que abordó el consumo de contenido de las audiencias a partir de la pandemia. Tras compartió que su idea original era implementar en la plataforma cosas como curriculums vitae o la facilidad para usuarios de entrar al mundo del blockchain pero al CEO de la compañía no le interesó. El quería irse al área de entretenimiento que hoy en día conocemos y consecuentemente, Nick se separó de su cargo por la visión diferente. No obstante, para Nick fue una gran lección de vida el mantenerse fiel a sus principios. Sobre TikTok, Nick confirmó que el algoritmo es diferente al de las redes sociales, mientras más consumas contenido más te alimenta del mismo. A TikTok no le importa quién es tu amigo, le importa lo que ves. Lo que más pesa en una plataforma de redes sociales es tu red de amigos como tal, pero TikTok no es una plataforma de redes. Tras reveló que es importante en cuestión de marketing el revisar el verbo que usa la gente para hablar de esto. Uno siempre dice que “checa” su cuenta de Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat pero el usuario jamás checa TikTok, el usuario ve TikTok. Eso es un indicativo de que en un momento, TikTok podría competir con monstruos como Netflix. La pandemia mejoró el rendimiento de TikTok exponencialmente pero no por casualidad, también se debe a la ingeniería de marketing. En otras palabras, las estrategias de consumo utilizadas durante la pandemia permitieron que las familias interactuaran juntas y les facilitaron la oportunidad de que crearan juntos un video. Los jóvenes expandieron TikTok a padres y abuelos y por esta razón, la empresa se expandió y capitalizó. Tran dejó un alentador mensaje para los estudiantes, pues no solo se trata de tener una buena idea, también hay que aprender a moverla.

“El éxito no es el reconocimiento de los demás, es la armonía del alma alimentada por las emociones”, Carlos Slim Helú

Al mediodía Carlos Slim dedicó una carta a los becarios llena de compromiso social, fuerza emocional, sentido de responsabilidad y madurez para motivarlos a vivir en el camino de la felicidad. “El éxito no es el reconocimiento de los demás ni una opinión externa, es la armonía del alma alimentada por las emociones”, declaró la figura más importante de las empresas mexicanas. Slim recomendó a los alumnos evitar ver el mundo de forma negativa o pesimista y los exhortó a no dar esperando recibir algo a cambio. Apelando a las emociones, el empresario apuntó que el daño emocional no viene de terceros, el daño emocional se fragua en nosotros mismos. “Dios perdona nuestros pecados pero nuestro sistema nervioso no. La vida es un camino largo pero se transita muy rápido. Vivan el presente intensamente, que el pasado no sea un lastre y el futuro no estímulo”. Slim también habla de la acción: “Las ideas son muy buenas en general, pero hay que ejecutar. Que los sentimientos opuestos no nos inhiban a la acción ni echen raíces. Cometer errores es humano y usual, acéptenlos, corríjanlos y olvídenlos. No se obsesionen con ellos, el cielo y el infierno están dentro de nosotros. Vivan sin miedo y sin culpa, el miedo es el peor sentimiento del ser humano, nos limita y nos deprime. La culpa hace difícil el presente y obstruye el futuro”. Parte de sus logros parten del precepto de aceptarnos como somos, con méritos y defectos. Los problemas al enfrentarlos desaparecen, pues deben hacernos más fuertes. De los fracasos hay que aprender y los éxitos deben ser estímulos callados y actuar siempre desde la consciencia. El empresario continuó exhortando a los alumnos a desarrollar nuevas actividades propias de la nueva civilización ya que crearán e impulsarán nuevos empleos. Es certeza que al final de la vida nos vamos sin nada y Slim piensa que es importante y debemos dejarle un mejor país a nuestros hijos pero es aún más importante dejarle mejores hijos a nuestro país. Las ideas innovadoras van de la mano de la tecnología en esta era, pues el enfoque de la tecnología y el modelo de negocios ahora se aborda desde un punto de vista del e-commerce y declaró que es el enfoque al que las nuevas generaciones deben ver. Esto ya se refleja en el mercado actual, pues Slim puso como ejemplo a Amazon… la mayor tienda mundial y la de más relevancia que, en palabras del Ingeniero, irónicamente no tiene ninguna tienda. El público ovacionó al ponente por sus logros y las 20 ediciones del evento, ya que sin él, nada de esto sería posible.

"Cometer errores es humano y usual", aseguró Carlos Slim en su charla. ESPECIAL

