¿Lupita Jones, la ex Miss Universo, para gobernadora de Baja California?

La ex Miss Universo Lupita Jones se volvió hoy tendencia en redes sociales en México, pero no por declaraciones relacionadas con certámenes de belleza como Mexicana Universal, si no a la invitación para que sea candidata a gobernadora de Baja California.

Lupita Jones para gobernadora

Enrique Méndez, dirigente del PAN en Baja California, informó ayer que iniciaron pláticas con Lupita Jones para que sea candidata a gobernadora del Estado para las elecciones de 2021 de la alianza conformada por el blanquiazul, el PRI y el PRD.

"Derivado de las consultas y pláticas con organismos de la sociedad, se ha recibido la propuesta para que la mexicana ganadora del certamen Miss Universo en 1991, Lupita Jones sea quien encabece la candidatura a la gubernatura por parte de la alianza Va Por Baja California", dijo el PAN en un comunicado.

Agregó que los partidos analizan la propuesta y que en tomarán una decisión definitiva al respecto en los próximos días.

Además indicó que Lupita Jones es originaria de Mexicali, Baja California, quien estudió la licenciatura en Administración de Empresas y un postgrado en Administración Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior en Mexicali. Además de desempeñarse como actriz, escritora, empresaria, y actualmente, como directora nacional del concurso Mexicana Universal.

