Lupita Jones habla de su carrera y sus polémicas

Este sábado la ex Miss Universo, actriz y empresaria mexicana Lupita Jones pasó por el programa "El minuto que cambió mi destino", de Imagen TV. Los éxitos, escándalos, anécdotas y las críticas que ha recibido fueron parte de la entrevista llevada por Gustavo Adolfo Adame, conductor de la emisión.

Originaria de Mexicali, Baja California, Lupita compartió anécdotas de su infancia, donde pronto comenzó con la charrería. Fue a sus 23 años cuando dejó la ciudad para dedicarse a los concursos de belleza. Este destino fue vaticinado por su padre, quien el día de su nacimiento le entregó una tarjeta a su madre con la leyenda: “Para la mamá de la futura Miss Universo”.

Su camino empezó en el concurso local, luego el estatal y posteriormente el nacional, que ganó en Veracruz en septiembre de 1990: “Fue una sorpresa, no me consideraba una mujer que tuviera la experiencia. Fue mi primer contacto con las pasarelas en el evento estatal”, comentó ante la pregunta de Gustavo Adolfo Adame.

Un rumor de su carrera que tocó el comunicador fue la supuesta influencia de Carlos Salinas, entonces Presidente de México, para que ganara Miss Universo: “No sé de dónde sacan eso”, afirmó Lupita, “Yo no lo conocía, hasta después que gané y que me recibió como una persona que ganó en nombre de México”. Sobre esos rumores, Jones agregó en El minuto que cambió mi destino: “¡Qué ganas de querer ensuciar el triunfo de una persona! No saben lo que uno se esfuerza, se prepara, se involucra, genera su estrategia”.

Otro tema espinoso fue el de la inclusión de personas transgénero en los certámenes. Lupita eludió regresar a sus declaraciones polémicas: “Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar”. Lupita Jones recordó también su acercamiento con la comunidad LGBT para que se aceptara la ley de matrimonios igualitarios en Baja California: “Participé encantada, es algo en lo que sí estoy de acuerdo”.

Las críticas que reciben los certámenes de belleza han generado debate en los últimos años, algo que Lupita comentó: “Han evolucionado muchísimo, justamente respondiendo a esa exigencia de la mujer por ser reconocida más allá de su aspecto físico”. A propósito de las operaciones, Lupita recordó que no está prohibido en el reglamento de los certámenes. Nariz y busto (que se quitó posteriormente) han sido sus operaciones.

Lupita colaboró con Televisa para la creación de Nuestra Belleza México, que sustituyó a Miss México a mediados de los años noventa. Con el certamen llevó a Ximena Navarrete a ganar Miss Universo en 2010, siendo la segunda ganadora mexicana de la competencia. De la separación de Nuestra Belleza México de Televisa, Jones dijo: “El negocio era de la televisora… Cuando ya no se tiene el respaldo y la oportunidad de comercializar a esa escala ya no es tan buen negocio. Estos últimos tres años para mí no ha sido negocio”. Después de Televisa estuvo en TV Azteca, para luego migrar el proyecto a Imagen TV.

Tras la ruptura con TV Azteca, donde terminó su contrato de manera anticipada, Lupita tuvo que sacar adelante la participación de Sofía Aragón, ganadora de Miss México, en Miss Universo. Poco después vino el escándalo por las acusaciones de Sofía en cuanto al manejo del presupuesto: “Todo está sustentado con recibos, facturas, traspasos de banco identificados”. Igualmente abordó de manera breve las críticas que ha recibido de otras concursantes mexicanas, comentando que siempre es sólo la mitad de la historia. Frente a ello, para Jones es más importante enfocarse en lo positivo y los éxitos.

JM