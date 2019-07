Lozoya no será chivo expiatorio de la corrupción: abogado

Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, advirtió que no permitirán, con la ley en la mano, que su defendido sea "chivo expiatorio" de la corrupción que hubo en la paraestatal durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y aportará las pruebas necesarias.

"Quieren hacer de Lozoya el ícono de la corrupción, cuando no es así, hay muchos temas que se deben tocar y no se tocan"

En entrevista con Notimex, acusó que desde el inicio del sexenio se ha dado una persecución política contra su cliente, porque "quieren hacer de Lozoya el ícono de la corrupción, cuando no es así, hay muchos temas que se deben tocar y no se tocan".

Aclaró que el ex director de Pemex está en calidad de sustraído de la acción de la justicia, porque no existen las condiciones para que se presente, pues lo quieren en la cárcel.

Por ello, dijo, dentro de su derecho a defensa, solicitó que se cite al ex presidente Peña Nieto y a los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; Energía, Pedro Joaquín Coldwell y a todos los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), y tras ser rechazado el recurso presentó una queja.

• Frenan, por ahora, orden de aprehensión contra Lozoya

También afirmó que presentó las pruebas ante la juez de distrito en materia de amparo, para "tirar" las acusaciones de que Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), sobornó a su cliente.

"Voy a acreditar que es falso totalmente, que no hay tal soborno, están los contratos. Lo que pasa es que a Lozoya lo están viendo a partir de que es director de Pemex, no lo ven para atrás. Él era un financiero, hacía proyectos, fue el director para América Latina del Foro Económico de Davos (...)".

"Si esa verdad lastima, pues que lastime a quien sea, ya basta de estar mezclando la justicia con la política"

Además, Lozoya Austin tenía sus empresas financieras y de proyectos en Suiza y Alemania, "fue contratado por Altos Hornos de México a principios de 2012, hizo los trabajos, eso ya se lo presenté al señor juez, están los contratos, están las facturas, las empresas (...) son empresas que él declaró desde que entró como director de Pemex ante la Función Pública, no hay nada ilícito, no es dinero de sobornos", sentenció.

"Me parece ilógico, sólo que Ancira fuera adivino y supiera que Lozoya iba ser director de Pemex un año antes; además, ningún funcionario del sexenio anterior ha salido a declarar lo que realmente sucedió", criticó.

• Juez niega citar a Peña Nieto y Videgaray como testigos de Lozoya

"Me parece una cobardía porque todos participaron, yo no estoy diciendo que en la operación (ilícita de la que se le acusa) que haya sido una transa, ya se acreditó perfectamente qué es lo que se compró y no la compró Emilio Lozoya, que el señor Presidente de la República estaba enterado, eso ya lo presenté al señor juez que estaba en el acuerdo presidencial", subrayó.

"En el caso de Pemex el señor Presidente tiene toda la razón, saquearon a Pemex, pero no fue Lozoya"

Coello Trejo insistió en que con pruebas evitará que Lozoya se convierta en "chivo expiatorio" de la corrupción en Pemex, y saldrá la verdad; "si esa verdad lastima, pues que lastime a quien sea, ya basta de estar mezclando la justicia con la política".

El abogado negó que tenga miedo en su búsqueda de la verdad. Ya no hay lealtades ni respeto a las instituciones, y lo más triste es "que en el caso de Pemex el señor Presidente tiene toda la razón, saquearon a Pemex, pero no fue Lozoya".

Las autoridades, consideró, tendrían que buscar por otro lado en el caso de la compra de la planta de Fertinal, a la que Lozoya se opuso, porque no había dinero y porque el problema no era la planta, sino que no había crédito, y quien los autoriza es Nacional Financiera, cuyo presidente del consejo era Luis Videgaray.

En cuanto a la decisión de un juez federal de conceder la suspensión provisional a Lozoya que frena la orden de aprehensión por el caso Odebrecht, Coello Trejo dijo que están en espera del informe previo y justificado para conocer de qué delitos se le acusa, porque la Fiscalía General de la República no lo informó en su boletín.

JM