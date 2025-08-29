El congresista republicano de Texas, Dan Crenshaw, elogió públicamente a la Armada de México por la incautación de 900 kilos de cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, el 22 de agosto de 2025.

El mensaje difundido en redes sociales citaba: “Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! Y la cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto”.

El decomiso, realizado por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con diversas dependencias, incluyó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante un patrullaje marítimo y aéreo el 22 de agosto, los equipos de seguridad localizan 30 bultos tipo costalillas con lo que se presuntó era cocaína. En total, se incautaron más de 900 kilos de droga, lo que eleva la cifra total de decomisos en alta mar a más de 46 toneladas durante la actual administración.

Según cálculos oficiales, esta incautación evitó la circulación de unas mil 800 millones de dosis, con un impacto económico estimado en más de 210 mil millones de pesos.

Captura de pantalla / X / @DanCrenshawTX/

EE