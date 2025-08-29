La Selección Mexicana ya tiene a los jugadores con los que disputará la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur y en la convocatoria hay un par de novedades.

La primera es el regreso de Hirving “Chucky” Lozano. La segunda, es la inclusión de Germán Berterame, delantero de Monterrey, que gracias a su proceso de naturalización mexicana y su gran presente goleador en la Liga MX recibe la oportunidad de vestir la camiseta verde.

Más allá de estos movimientos, la lista mantiene la base que Javier Aguirre y su cuerpo técnico han consolidado en los últimos meses. Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Santiago Giménez, Johan Vásquez y César Montes se mantienen como ejes del equipo.

En cuanto al futbol local, destaca la convocatoria de dos elementos del Guadalajara: el portero Raúl Rangel y el delantero Roberto “Piojo” Alvarado.

La concentración dará inicio el domingo 31 de agosto por la noche en Oakland, California, donde la Selección trabajará durante toda la semana con miras a su primer compromiso, frente a Japón, el sábado 6 de septiembre a las 19:30 horas. Tres días más tarde, México se medirá a Corea del Sur en Nashville, Tennessee a las 19:00 horas.

Estos duelos representan un examen exigente para el Tricolor, pues tanto Japón como Corea del Sur se han consolidado como Selecciones de gran competitividad en los últimos años y se trata de dos equipos que tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026.

CT