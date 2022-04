El conflicto entre el periodista Carlos Loret de Mola y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está lejos de terminar. Y esta semana se acrecentó luego de que AMLO exhibiera las supuestas viviendas millonarias del comunicador, como un departamento en Miami de cinco millones de dólares.

"Yo no soy el que pasó 13 años, entre jefe de Gobierno y Presidente, sin trabajar reportando que no tenía ingresos, ese es usted"

Ante esto, Loret de Mola arremetió contra el Mandatario mexicano en su programa Latinus, donde aseguró que la “enemistad” surgió luego de que exhibiera la mansión en Houston donde vivió su hijo, José Ramón López.

Loret de Mola reiteró que todos sus bienes son gracias al trabajo que ha hecho por más de 20 años en medios de comunicación conocidos, y debido a eso, ha podido mejorar su estilo de vida.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años, entre jefe de Gobierno y Presidente, sin trabajar reportando que no tenía ingresos, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos, ese es usted”, dijo Loret de Mola, quien además cuestionó que los hijos de AMLO son ricos sin nunca haber trabajado.

Loret de Mola a AMLO: Nunca me encontrará un dinero mal habido

El periodista aseguró que él no es corrupto, algo que AMLO sabe, puesto que lo ha mandado a investigar “hasta por debajo de las piedras” y no ha encontrado nada indebido.

Finalmente, Loret de Mola criticó que AMLO ha utilizado todo su poder para calumniarlo por venganza, al inflar su salario o incluso las supuestas viviendas que tiene, dado que ha puesto en riesgo la seguridad de su familia.

"El país tiene más masacres que nunca, matan más mujeres que nunca, matan más periodistas que nunca. Las ejecuciones son las más altas de la historia, la inseguridad está en niveles récord (...) y usted, en vez de gobernar cada día decide escalar y escalar los ataques en contra de un periodista que le está diciendo la verdad", fue el crítico mensaje de Loret de Mola, que incluso lo llamó tirano.

Desde hace semanas, el Presidente AMLO ha usado la "mañanera" para atacar a Loret de Mola, a quien lo ha calificado de corrupto.

GC