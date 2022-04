AMLO exhibe factura de presunta compra de departamento por Loret de Mola

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió esta mañana de jueves una factura de una presunta compra en 2019 de un departamento que hizo el periodista Carlos Loret de Mola por el que, afirmó, pagó 24 millones de pesos en una sola exhibición y donde el notario fue Ignacio Morales Lechuga, exprocuradurador General de la República.

En su conferencia de prensa "mañanera", AMLO manifestó que "no es nada personal" los señalamientos sobre el periodista, pero aseguró que esta información le llegó a Palacio Nacional y llamó a que el periodista transparente sus ingresos.

Comparó que con lo que supuestamente pagó Carlos Loret de Mola equivaldría a comprar toda una unidad habitacional del Infonavit.

"Lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo -porque aquí llega información- tengo una factura de un departamento que compró en el 2019 cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19 hace dos años, tres años? 24 millones de pesos".

"¿Cuánto vale un departamento en el Infonavit? 500 mil pesos, pues aquí estamos hablando de 48 (departamentos del Infonavit). O sea, se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones y eso si tengo las pruebas para que no diga que no, esa sí me llegó", aseveró.

En Palacio Nacional, al exhibir la supuesta factura, el Presidente López Obrador indicó que Loret de Mola compró el departamento a la empresa Inmuebles Abel, y donde el notario fue Ignacio Morales Lechuga.

"Lo mejor es que dé a conocer lo que tiene (Carlos Loret de Mola) y no es nada personal, es nada más cero corrupción y porque los servidores públicos, solo ellos tenemos, que bien que así sea, presentamos nuestros bienes, y ojalá y se trasparente todo, lo que tienen las grandes corporaciones, y más lo que está vinculado con lo público, porque ¿de dónde viene los ingresos de periodistas así? En una buena cantidad son de origen público".

"Pues transparentar todo y nada de corrupción, sea quien sea, porque eso es lo que nos va ayudar a sacar adelante al país, porque repito, ese es el principal problema de México, la corrupción política", dijo López Obrador.

OA