Este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo lanzaron el episodio 52 de "Brozo y Loret" en Latinus, donde se reencontraron "en el reino más feliz, donde los que tienen ojos ven violencia, crisis, ineptitud, corrupción e impunidad".

En su conferencia "mañanera" de este jueves en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay articulistas de medios que "quisieran que nos vaya mal" con el T-MEC y que "su fobia los hace imaginar cosas".

Al asegurar que hay estabilidad financiera y que no hay ingobernabilidad en el país, el Presidente se lanzó contra el columnista y el payaso. "No ven cómo Loret de Mola y Brozo hacen sus programas y tienen como escenario carros en llamas, pero no funciona nada de eso, nada absolutamente, porque no engañan ni afuera y mucho menos en México".

"Es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo, pero ya hasta me dan flojera. Bueno, no debería yo de decir eso porque se están portando muy bien, ojalá y le sigan así", expresó López Obrador.

"Le vamos a seguir así"

Tras los dichos de López Obrador, Carlos Loret de Mola escribió en sus redes: "No se preocupe, presidente, Brozo y yo le vamos a seguir así". Además, el columnista invitó a ver el programa que "irritó" a López Obrador.

OA