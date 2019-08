López Obrador reprocha vandalismo en marcha de mujeres; pide tolerancia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó el vandalismo que se registró en la marcha de mujeres del viernes pasado, pero respaldó al gobierno capitalino el que no haya usado la fuerza pública, ya que dijo que es un gobierno no autoritario.

"Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres, con la destrucción. Qué no lo podemos hacer de manera pacífica, qué tiene que ver con violencia. No creo que la vía de la violencia sea la opción o la alternativa", expresó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional le dio el respaldo a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, al decir que es una mujer con convicciones y principios.

"Es una mujer inteligente, respetuosa de la lucha de las mujeres, es trabajadora, es una mujer con convicciones y con principios y honesta. Entonces le tenemos toda la confianza y sabemos que ella va a seguir atendiendo este asunto bien. Tiene todo nuestro respaldo", enfatizó.

Adelantó que así será en su administración, es decir nunca se usará la fuerza pública para reprimir una marcha.

"Para que quede claro. Así va a ser, en efecto. Si siguen viéndose estas cosas, no se va a usar la fuerza, este no es un gobierno autoritario. Vamos a persuadir de que no se debe usar la violencia. Repito que, no quiero que entre por un oído y salga por otro, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho", expresó.

Sin embargo, pidió que no se vandalicen a monumentos históricos como el Ángel de la Independencia que fue pintado en la marcha del viernes pasado.

"Yo no soy porfirista, el Ángel de la Independencia lo edificó el gobierno de Porfirio Díaz, es parte de las celebraciones del Centenario. Podría yo estar diciendo que es una obra producto de un gobierno autoritario dictatorial, es parte de nuestro patrimonio cultural y artístico, tenemos que cuidarlo, no vandalizarlo, como lo han hecho", sostuvo.

También pidió que se investiguen las agresiones contra los periodistas que cubrieron la manifestación de mujeres.

"Hay que hacerle la investigación, en caso de que hubieron periodistas golpeados. Eso tiene que investigarse y se tiene que sancionar, pero no meterse a querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Hay que buscar el diálogo", enfatizó.

