López Obrador promete terminar la vía corta a Puerto Vallarta en 2024

En la conferencia que ofreció en Puerto Vallarta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que al final de su administración dejará concluida la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta-Tepic.

“Vamos a dejar terminada la carretera desde Vallarta a Guadalajara y de Vallarta a Tepic. Ya se está trabajando y se va a acortar mucho la distancia, el tiempo; son tres tramos que se están construyendo. También estamos trabajando en Vallarta para el ordenamiento urbano porque había anarquía en el desarrollo urbano”, dijo.

Sobre la construcción del puente Federación, comentó que analizan la autorización de recursos para concretar la obra.

Federación atendió afectaciones por las lluvias: López Obrador

Aunque el Gobierno de Jalisco recriminó la falta de recursos federales para atender las afectaciones que dejaron el huracán Nora y lluvias severas registradas el año pasado en la Entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que su administración destinó mil 230 millones de pesos (MDP) para atender esas afectaciones, mientras que el gobierno estatal aportó 458 MDP. En la rueda de prensa mañanera realizada ayer en Puerto Vallarta, el mandatario detalló un informe presentado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, el cual reportó la atención durante tres eventos registrados en 2021, que refiere que hubo recursos para trabajos de reconstrucción en 27 municipios afectados por lluvias severas, inundaciones y vientos fuertes.

“Nosotros no dejamos a ningún pueblo sin apoyo cuando hay huracanes o hay desgracias, empezando que los primeros en llegar son los marinos o los soldados. No es posible que se afecte a un pueblo, a una región o a un Estado y no se ayude en lo que se puede. Se llama reconstrucción en Jalisco”, dijo. López Obrador detalló que sólo en el caso del huracán Nora destinaron 367.96 millones de pesos, de los cuales, 80.18 millones fueron para carreteras, 16.16 millones para instalaciones educativas, 188.65 millones para rehabilitar instalaciones hidráulicas, para el sector naval 64.62 millones, y para pesca y tareas acuícolas 18.35 millones de pesos. Adicionalmente, para atender infraestructura estatal la Federación destinó 246.7 millones de pesos.