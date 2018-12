López Obrador pide no agredir ni humillar a nadie en debate por sueldos

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenó las protestas violentas que se presentaron este jueves contra funcionarios del Poder Judicial a la salida del último informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar.

En su tradicional conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo pidió a los ciudadanos no agredir, ni humillar a nadie, pero sí se manifestó a favor del debate respetuoso, porque a él, dijo, no le gustan las protestas violentas y siempre su oposición ha sido de manera pacífica.

A la salida del último informe de labores del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, se presentaron personas con pancartas en contra de funcionarios. NTX / G. Durán

"Que no se agreda a nadie, que no se humille a nadie, que podamos debatir, eso sí, de manera respetuosa. A mí no me gustan esas protestas violentas, nosotros siempre hemos protestado de manera pacífica y somos partidarios de la no violencia. No es ese el camino, en este diferendo que hay sobre los sueldos, hay instancias y que sean estas instancias las que resuelvan lo que corresponde", asentó.

Insistió en que nunca nada debe hacerse por la fuerza y le dijo no a la violencia y se manifestó porque las diferencias con el Poder Judicial se puedan dirimir de manera pacífica y con respeto.

"Sostengo lo que he dicho siempre: nada por la fuerza, no a la violencia, que podamos tener diferencias y dirimirlas de manera pacífica, con respeto a nuestros adversarios, con respeto a todos los seres humanos", apuntó.

SC