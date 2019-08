López Obrador pide a Trump respetar la soberanía de México

Ante la amenaza de Estados Unidos de descertificar a México por no cumplir su compromiso antidrogas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió respetar la soberanía mexicana a su homólogo Donald Trump.

En entrevista, luego de concluir un evento en la localidad de Villanueva, en Zacatecas, el Mandatario aclaró que no se peleará con Trump y seguirá manteniendo una relación de respeto. "No nos vamos a enfrentar, no nos vamos a pelear con el presidente Trump, ni con el gobierno de Estados Unidos, queremos la cooperación para el desarrollo y queremos que se respete nuestra soberanía, como también nosotros vamos a respetar la soberanía de otros pueblos y de otros países. El respeto al derecho ajeno es la paz", sostuvo.

Precisó también que a pesar de las amenazas su gobierno seguirá manteniendo una relación de respeto con Estados Unidos, buscando que haya respeto mutuo a nuestras soberanías. Asimismo, respaldó la nota diplomática que envió el canciller Marcelo Ebrard al gobierno de Estados Unidos.

